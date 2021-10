Kleinere Neuerungen: Neues (teures) MagSafe-Ladekabel, viele Lautsprecher und neue Navigation auf Apple.com

Teures USB-C-auf-MagSafe-Kabel

Apple-Webseite mit neuer Navigation

Universal Control erst später

Sechs Lautsprecher beim MacBook Pro 14" und 16"

Apple stellte heute Abend die beeindruckenden neuen MacBook-Pro-Modelle mit M1 Pro und M1 Max vor – laut Apple die leistungsfähigsten Laptops der Welt. Doch neben den neuen HomePod-Farben, der AirPods der dritten Generation und den neuen Laptops gibt es weitere kleinere, aber dennoch interessante Neuigkeiten zu vermelden.Insgesamt bringen die neuen MacBook-Pro-Modelle drei unterschiedliche Netzteile mit: 67 Watt, 96 Watt und beim 16"-Modell satte 140 Watt. Geht das 140-Watt-Netzteil zu Bruch, veranschlagt Apple 105 Euro für ein neues . Fast noch ärgerlicher ist es, wenn das USB-C-auf-MagSafe-3-Kabel das Zeitliche segnet: Hier will Apple satte 55 Euro für das zwei Meter lange Ersatzkabel haben.Am heutigen Tage überarbeitete Apple die Navigation auf der eigenen Firmen-Webseite: Der Punkt "Musik" ist nun Geschichte – dafür preist Apple die AirPods nun direkt im Startmenu an:Neu hinzugekommen ist auch der Punkt "TV & Home" und "Nur mit Apple". Im letzten Punkt fasst Apple alle Dienste wie Apple Music, Arcade, Apple TV+ und Apple Pay zusammen – und macht so die Dienste des Unternehmens deutlich sichtbarer.Am kommenden Montag soll macOS Monterey erscheinen – und wahrscheinlich auch iOS 15.1. Doch ein Feature hat Apple nun auf einen späteren Zeitpunkt vertagt: Universal Control soll erst später erscheinen. Apple spricht hier von "Später im Herbst", was im Apple-Jargon Anfang Dezember bedeutet. Wahrscheinlich wird Apple also Universal Control mit macOS Monterey 12.1 ausliefern. Mit dem Feature lassen sich mehreren Macs und auch iPads mit einer einzigen Tastatur und einer einzigen Maus steuern – der Mauszeiger lässt sich von einem Bildschirm zum nächsten bewegen, als ob alle Displays am selben Computer angeschlossen wären.Apple hat beim MacBook Pro das Lautsprecher-System komplett überarbeitet – und auch das kleine 14"-Modell kommt in den Genuss von insgesamt sechs Lautsprechern. Dolby-Atmos-Inhalte sollen so ein dreidimensionales Klangerlebnis bieten – zusammen mit dem Liquid-Retina-XDR-Display besitzt man laut Apple so ein tragbares Kino. In den neuen Laptops verwendet Apple vier Tieftöner und zwei Hochtöner. Aber auch bei den Mikrofonen hat Apple Fortschritte gemacht: Diese sollen 60 Prozent weniger Grundrauschen mitbringen, um auch subtile Geräusche aufzuzeichnen.