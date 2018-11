AppleCare+ für Macs: Auch in Deutschland erhältlich

„Unabsichtliche Beschädigungen“ sind zwar abgesichert…

…aber mit Einschränkungen versehen

Die Garantieerweiterung Apple Care+ ist in Deutschland mittlerweile auch für Macs verfügbar. Das Serviceangebot ersetzt den zuvor angebotenen AppleCare Protection Plan. Am Preis ändert sich nichts. Mit Apple Care+ erhalten Mac-Nutzer bis zu drei Jahre technischen Support und zusätzlichen Hardwareschutz. Das Paket beinhaltet unter anderem Reparaturdienste bei unabsichtlichen Beschädigungen.Die Reparatur besagter Schäden kostet im Rahmen von Apple Care+ eine Servicegebühr von 99 Euro, sofern das Display oder Gehäuse des jeweiligen Macs betroffen ist. Der Reparaturpreis für alle anderen Schäden beträgt 259 Euro. Pro Gerät sind bis zu zwei Reparaturen bei unabsichtlichen Beschädigungen möglich.Apple behält sich in bestimmten Fällen vor, Reparaturdienstleistungen abzulehnen. Laut des Kleingedruckten hat der Kunde keinen Anspruch auf eine Servicereparatur, wenn der „Mac nach einem Unfall schwerwiegende Schäden davongetragen hat oder nach unbefugten Modifikationen nicht mehr betriebsbereit ist“. In beiden Fällen gibt es für den Nutzer nur die Möglichkeit, ein Ersatzgerät zu erwerben.Kunden haben nach dem Kauf ihres Macs 60 Tage Zeit, um sich AppleCare+ zu besorgen. Für das neue MacBook Air etwa kostet die Garantieerweiterung 249 Euro. Beim MacBook Pro mit 13 Zoll verlangt Apple 299 Euro, beim 15-Zoll-Modell sind es 449 Euro.