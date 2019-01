Apple will endlich Nutzerkonten für Entwickler vereinheitlichen

Als der App Store im Juni 2008 an den Start ging, war vieles mit heißer Nadel gestrickt – technisch teilte sich der App Store die Basis mit Apples Musik-Store. Dies ist bis heute noch in vielen Teilen der Fall – bis vor kurzem verwalteten Entwickler ihre Apps über "iTunes Connect". Das Portal benannte Apple letzten Sommer in "App Store Connect" um und trennte so den Zugang für Content-Lieferanten vom iTunes Store.Seit Juni 2008 müssen App-Store-Entwickler aber zwei vollständig voneinander unabhängige Zugangslisten pflegen: App Store Connect und der eigentliche Apple Entwicklerbereich haben keine zentrale Nutzer- oder Rechteverwaltung. Arbeitet man als einziger Entwickler an einer App, ist dies nicht weiter dramatisch – wächst das Entwickler-Team allerdings, sind die unterschiedlichen Zugangslisten mit Aufwand und Sorgfalt verbunden, die Zugangslisten der beiden Portalen zu pflegen.Apple hat nun ankündigt, dass ab dem 12. Februar die Nutzerverwaltung aus dem Entwicklerportal zu entfernen. Von diesem Datum werden Entwickler-Konten nur noch über App Store Connect verwaltet – samt Zugriffsrechte für beide Portale.Wahrscheinlich wird dies ein erster Schritt sein, die beiden Portale komplett zu vereinigen. Momentan ist die Aufgliederung der Aufgaben schwer zu durchschauen. Im Entwicklerportal können Entwickler Apps mit App-IDs anlegen, Zertifikate für die Entwicklung, Distribution und Push-Nachrichten beantragen und Vorab-Software von Apple herunterladen. In App Store Connect verwalten Entwickler die Apps, die im App Store erscheinen sollen oder erschienen sind und können Finanzberichte und Verkaufsstatistiken ansehen.