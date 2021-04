Apple & weitere bald mit gemeinsamem Smart-Home-Standard – endlich plattformübergreifendes Zubehör möglich?

Erste Geräte Ende des Jahres

Erleichterung für Smart-Home-Anwender

Geräte eines Haushalts, die miteinander kommunizieren und und so letztlich den Wohnkomfort erhöhen: Smart Home ist auf dem Vormarsch. Die Produktpalette wird stets größer und die möglichen Anwendungsfälle nehmen kontinuierlich zu. Der Nutzer muss beim Kauf neuer Geräte jedoch Vorsicht walten lassen: Die unterschiedlichen Systeme auf dem Markt sind nur sehr eingeschränkt miteinander kompatibel. Bislang versuchen sich viele Hersteller an eigenen Lösungen – so verweigert Apples Ansatz HomeKit oft seinen Dienst, wenn es um die Hardware und Software anderer Systeme geht. Das Projekt „CHIP“ soll für Abhilfe sorgen und könnte Ende des Jahres mit entsprechenden Produkten aufwarten.„CHIP“ steht für „Connected Home over IP“ und ist der Versuch von über 170 Unternehmen, einen offenen Standard für das smarte Zuhause zu etablieren. Zu den bekanntesten Befürwortern von CHIP zählen Apple, Amazon, Google sowie die Zigbee Alliance. Letztgenanntem Bündnis gehören unter anderem Ikea, Philips, Samsung und Somfy an. Die ersten Geräte, die auf dem gemeinsamen Standard basieren, gelangen noch bis Ende des Jahres zur Marktreife, wie die Zigbee Alliance in einem Webinar ankündigt: Dabei handle es sich um Systeme intelligenter Lichtsteuerung, Jalousien, Fernseher, Türschlösser, Garagentoröffner, Sicherheitssysteme, Thermostate sowie WLAN-Router.Mit CHIP zertifizierte Geräte verstehen sich auf mehrere Technologien: Bei der Einrichtung kommt der energieeffiziente Bluetooth-LE-Standard zum Tragen, Wi-Fi sorgt für hohe Bandbreiten in bestimmten Situationen. Die Spezifikationen sind quelloffen und können auf GitHub eingesehen werden.Erste Produkte, die auf CHIP setzen, waren bereits im Jahr 2020 geplant, aufgrund der Pandemie kam es allerdings zu einer Verzögerung. Für den Anwender bringt die Standardisierung wohl eine erhebliche Orientierungshilfe für den aktuell stark umkämpften wie fragmentierten Markt.