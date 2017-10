Apple veröffentlicht neues Zubehör im Windschatten des iPhone-X-Starts

iPhone X Schutzhüllen

Die letzten Wochen standen bei Apple ganz im Zeichen des bekanntesten Produkts aus dem Portfolio, dem iPhone. Heute ist mit dem Beginn der Vorbestellungsphase des iPhone X einer der Höhepunkte dieser Aufmerksamkeit erreicht. Allerdings hat Apple heute auch noch ein weiteres Produkt auf den Markt gebracht: eine Schutzhülle für das MacBook 12’’ (Store: ).Nach der knapp siebenstündigen Downtime des Online Stores die halbe Nacht hindurch erschien auch die »12’’ MacBook Lederhülle« neu im Sortiment. Sie stammt von Apple selbst und soll durch hochwertiges europäisches Leder für Schutz vor Aufprall und Kratzern auf der Aluminiumoberfläche des Gehäuses sorgen, beispielsweise während es transportiert wird. Als Farbvarianten stehen die Töne Mitternachtsblau und Sattelbraun zur Verfügung, welche einen Kontrapunkt zu den vier verfügbaren Gehäusefarben Silber, Spacegrau, Gold und Roségold setzen.Die Schutzhülle bietet die Möglichkeit, das MacBook aufzuladen, während es eingepackt ist. Im Gegensatz zum iPhone X, auf das man schon jetzt mindestens einen Monat warten muss, wird die Lieferzeit bei der Lederhülle mit einem bis drei Werktagen angegeben oder man kauft es vor Ort in einem Apple Store. Der Preis bewegt sich Apple-typisch auf einem stolzen Niveau von 169 Euro.Wer übrigens auch für das iPhone X einen geeigneten Schutz aus dem Hause Apple beziehen möchte, hat die Auswahl zwischen drei verschiedenen Arten von Hüllen. Das Silikon-Case kostet 45 Euro und schützt im Inneren mit Mikrofaser-Futter und nach außen mit dem steifen, robusten Material. Es ist in insgesamt neun Farbvarianten verfügbar (Store: ). Wer beim X lieber auf Leder als Schutz setzt, muss 59 Euro hinlegen, kann aber ebenso auf neun Farben zurückgreifen (Store: ). Ebenfalls aus Leder ist die aufklappbare Schutztasche mit Karteneinschub für 109 Euro. Sie gibt es in den Farbtönen Taupe, Kosmosblau, Schwarz und Beere (Store: ).