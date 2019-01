Apple veröffentlicht macOS 10.14.3, iOS 12.1.3, watchOS 5.1.3 und tvOS 12.1.2 – die Neuerungen

Verbesserungen in iOS 12.1.3

Vor zwei Wochen hatte Apple die letzten Betas veröffentlicht, am heutigen Abend folgt nun die marktreife Version für alle Nutzer. Apple gab nämlich soeben macOS 10.14.3, iOS 12.1.3, watchOS 5.1.3 und tvOS 12.1.2 frei, nachdem die Systeme in vier bzw. drei Entwicklerversionen getestet werden konnten. Bei iOS 12.1.3 sowie macOS 10.14.3 erschien direkt nach Beta 3 auch schon die Beta 4, da anscheinend Probleme aufgetaucht waren. Offensichtlich war Apple mit dem Zustand der Beta 4 aber so zufrieden, dass nun die generelle Veröffentlichung stattfand. Während der Betaphase waren keine sichtbaren Neuerungen aufgefallen, Apple machte in der Updatebeschreibung keine konkreten Angaben zu den Änderungen. Selbiges trifft auch auf watchOS 5.1.3 und tvOS 12.1.2 zu, dessen Verbesserungen ebenfalls nicht nannte.Zumindest vier Fehlerbehebungen dokumentiert Apple nun aber. So enthält iOS 12.1.3 einen Bugfix für iMessage, wo es zu Fehlern beim Scrollen durch Fotos kommen konnte. Außerdem enthielten Fotos, die der Nutzer über den Teilen-Button verschickte, teilweise sichtbare Artefakte. Des weiteren nahm sich Apple eines Problems an, von dem Besitzer eines iPhone XR, iPhone XS oder iPhone XS Max bei der Verwendung von CarPlay betroffen sein konnten. Einige Anwender hatten über Verbindungsabbrüche mit dem Autosystem geklagt, dies sollte nun aber Geschichte sein. Wer externe Audiogeräte an das iPad Pro anschließt und bisweilen Wiedergabefehler erlitt, kann sich ebenfalls über das Update freuen.Die Änderungen in macOS 10.14.3 fallen anscheinend so gering aus, dass Apple noch nicht einmal eine konkrete Updatebeschreibung beilegt. Stattdessen ist nur der allgemeine Text zu lesen, die neue Version verbessere Sicherheit und Stabilität. Die Buildnummer lautet 18D42.Zeitgleich mit iOS-Updates veröffentlicht Apple meist auch HomePod-Aktualisierungen. Dies ist heute erneut der Fall. Den Release Notes zufolge beseitigte Apple einen Fehler, der zu ungewollten Neustarts des HomePods führen konnte. Als zweiten Punkt dokumentiert Apple, das Siri bisweilen keine Sprachbefehle mehr erfasste. Auch dieses Problem soll mit dem gerade erschienenen Update behoben worden sein.