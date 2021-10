Apple veröffentlicht iOS 15.0.1

iOS 15.0.1





Das Entsperren des iPhone mit der Apple Watch funktioniert unter Umständen nicht auf iPhone 13-Modellen

Die App „Einstellungen“ kann einen Hinweis anzeigen, dass der Speicher voll ist Dieses Update enthält Fehlerbehebungen für dein iPhone:

iOS 15: Laden und installieren

Am Montag vergangener Woche hatte Apple die großen Systemupdates auf iOS 15 und iPadOS 15 freigegeben. Auch wenn es sich um eine vergleichsweise unproblematische Aktualisierungen handelte, schlichen sich natürlich dennoch zahlreiche Fehler ein. Wie üblich lässt Apple nicht viel Zeit bis zum ersten Bugfix-Update verstreichen, welches ab sofort zur Verfügung steht. Natürlich widmet sich Apple nicht nur dem iPhone, sondern auch dem iPad sowie Apple Watch und Apple TV. Funktionelle Änderungen gibt es keine, 15.0.1 dient ausschließlich der Behebung bekannter Fehler. Erst mit iOS 15.1 wird sich dann wieder etwas am Feature-Umfang tun.Vor allem ein Bug machte in den letzten Tagen von sich reden, die Aktivierung des "Maskenmodus" von Face ID schlägt auf dem iPhone 13 nämlich fehl. Außerdem gibt es einen Fehler, der in Drittanbieter-Apps ProMotion und mehr als 60 Bilder pro Sekunde verhindert.In der offiziellen Updatebeschreibung macht Apple Angaben zum Inhalt der jüngsten Aktualisierung. Neben den üblichen Stabilitätsverbesserungen, welche stets in den Release Notes Erwähnung finden, geht Apple zudem auf folgende Punkte ein:Für viele Nutzer markiert der Release des ersten Bugfix-Updates auch den Zeitpunkt, nun auf die neue Systemversion umzusteigen. Aktuellen Zahlen zufolge scheint es in diesem Jahr indes ziemliche Update-Zurückhaltung zu geben, denn die Verbreitung von iOS 14 ging deutlicher schneller vonstatten, als es bei iOS 15 der Fall ist (siehe diese Meldung: ). Die einfachste Art und Weise der Installation ist, die Aktualisierung über die systemseitige Updatefunktion (Systemeinstellungen/Allgemein/Softwareupdate) zu laden. Ein alternativer Weg ist der Finder, verbundene iPhones lassen sich auch über die Seitenleiste eines Finderfensters verwalten.Im Falle des iPhone 13 sowie der neuen iPad-Modelle hält Apple noch einen anderen Tipp parat. Vor dem Einspielen eines Backups sollte zunächst das Systemupdate ausgeführt werden. Hält man sich nicht an diese Reihenfolge, so könnten verschiedene Fehler auftreten (siehe diese Meldung: