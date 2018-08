Apple veröffentlicht iOS 12 Beta 8 - nachdem Beta 7 nur wenige Stunden alt wurde

Vorgestern hatte Apple die siebte Betarunde von macOS 10.14 Mojave, tvOS 12, watchOS 5 sowie iOS 12 eingeleitet – letzteres musste aber kurz nach Veröffentlichung direkt wieder zurückgezogen werden. Sehr schnell hatten sich nämlich technische Probleme herausgestellt, weswegen Apple die Notbremse zog. Benutzer meldeten teils drastische eingebrochene Performance, die beispielsweise dazu führte, auf den Start von Apps zehn Sekunden und länger warten zu müssen.Vergleichbare Denkpausen genehmigten sich auch andere Bestandteile des Systems, darunter die Mitteilungszentrale, das Kontrollzentrum oder der Sperrbildschirm. Nicht immer lassen sich die Probleme durch einfachen Neustart oder Neuinstallation des Systems beheben. Manche Stimmen geben an, ihr iPhone sei durch Beta 7 fast unbrauchbar geworden, zumal auch Systemabstürze auftreten konnten.Offensichtlich konnte Apple den Fehler aufspüren, denn ab sofort gibt es die Beta wieder zum Download. Lag die Buildnummer des ersten Versuchs noch bei 16A5354b, so ist der Zähler jetzt auf 16A5357b geklettert – trägt aber die Bezeichnung "Beta 8". Was genau für die geschilderten Schwierigkeiten verantwortlich war, dokumentiert Apple in den Release Notes leider nicht.Eine funktionelle Umstellung war allerdings direkt schon in der siebten Beta aufgefallen, nämlich die Entfernung der FaceTime-Konferenzen mit bis zu 32 Teilnehmern. In der Updatebeschreibung von iOS 12 Beta 7 wies Apple darauf hin, besagte Konferenzen werden zur Veröffentlichung von iOS 12 nicht verfügbar sein. Selbiges dokumentierte man auch für die siebte Beta von macOS 10.14 Mojave. Man kann davon ausgehen, dass im Entwicklungsprozess noch größere Probleme auftraten, die Apple bis Mitte September nicht mehr beheben kann oder will. Als neue Prognose ist nun zu hören, Video- und Audiokonferenzen sollen in einem späteren Update gegen Ende des Jahres erscheinen. Etwas näher ist die Thematik in diesem Artikel beschrieben: