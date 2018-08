Soeben veröffentlichte Apple die 10. Entwicklervorabversion von iOS 12. Zeitgleich erschien auch die 8. Beta für Mitglieder in Apples öffentlichem Testprogramm. Kurz vor dem Erscheinen der finalen Version hat Apple schon in der Vergangenheit außerhalb des normalen Wochenturnus neue Betas freigegeben. Ob ein Fehler in der vorherigen Beta der Grund für die Freigabe außerhalb des normalen Turnus ist, kommuniziert Apple nicht.Apple aktualisierte aber nur iOS 12 (Buildnummer 16A5364a) – macOS 10.14 Mojave, tvOS 12 und watchOS 5 erhielt kein Update. Auch Xcode liegt weiterhin in der 6. Beta-Version vom 13. August vor.Die finale Version von iOS 12 wird wahrscheinlich Mitte September erscheinen – Apple gibt normalerweise größere iOS-Updates wenige Tage nach der Vorstellung neuer iPhone-Modelle im Herbst frei. Zeitgleich erscheint höchstwahrscheinlich watchOS 5 und tvOS 12. macOS Mojave wird entweder zeitgleich mit iOS 12 oder eine Woche später für alle Nutzer freigegeben.