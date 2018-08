macOS Mojave, watchOS 5 und tvOS 12 in der 8. Beta, iOS 12 in der 9. Beta erschienen

Seit Anfang August hat Apple den Wochenturnus bei neuen Entwicklervorabversionen eingeleitet - nach der Worldwide Developers Conference 2018 erschienen zuerst jede zwei Wochen neue Betas, kurz vor Erscheinen der finalen Versionen wechselt Apple aber zu wöchentlichen Aktualisierungen.Apple hat soeben die achte Beta-Version von macOS Mojave, watchOS 5 und tvOS 12 über das Apple-Entwicklerportal veröffentlicht. iOS 12 steht in der neunten Beta-Version zum Download bereit, da Apple die siebte Beta-Version letzte Woche aufgrund von Fehlern zurückziehen musste und tags darauf durch die achte Beta ersetzte.Die Build-Nummern der neuen Betaversionen lauten:macOS 10.14 Mojave Beta 8: 18A371aiOS 12 Beta 9: 16A5362awatchOS 5 Beta 8: 16R5357atvOS 12 Beta 8: 16J5355aMit den finalen Versionen ist in 4 bis 6 Wochen zu Rechnen - neue Funktionen oder große Änderungen sind in der späten Beta-Phase nicht mehr zu erwarten. Apple konzentriert sich jetzt nur noch auf das Beheben von Fehlern. Die Versionen im öffentlichen Testprogramm werden wahrscheinlich in den kommenden 24 Stunden veröffentlicht.Laut Apple nehmen momentan rund vier Millionen Nutzer am öffentlichen Testprogramm teil, nachdem zuvor nur Entwickler auf Vorabversionen zugreifen konnten. Erst seit 2015 ermöglicht Apple allen Interessenten, kommende Betriebssysteme vorab zu testen. Weiterhin nicht mit von der Partie ist watchOS, da die Apple Watch mangels Recovery Mode keinen einfachen Umstieg auf ältere Versionen ermöglicht. In der fortgeschritteneren Betaphase gibt Apple Public Betas meist sehr kurz nach der Veröffentlichung neuer Entwicklerversionen frei – lediglich am Anfang müssen sich Mitglieder des Testprogramms etwas länger gedulden und ein bis zwei Betaversionen lang aussetzen.