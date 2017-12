Apple veröffentlicht iOS 11.2.1 und schließt Sicherheitslücke

Neun Tage nach dem letzten größeren Update von iOS ist am heutigen Abend eine kleinere Aktualisierung erschienen. In der Software-Aktualisierung taucht nämlich ab sofort iOS 11.2.1 auf und lässt sich auf alle unterstützten Geräten installieren. Wie üblich kann es passieren, dass einige Nutzer etwas länger warten müssen und daher momentan noch kein Update vorfinden. In der Update-Beschreibung zeigt sich Apple diesmal etwas auskunftsfreudiger und beschreibt die enthaltene Fehlerbehebung. Hauptbestandteil des Updates ist die Adressierung jener Sicherheitslücke in HomeKit, über die wir vor wenigen Tagen berichtet hatten (siehe ).Apple schreibt dazu, iOS 11.2.1 umfasse Fehlerbehebungen und beseitigte ein Problem, bei dem der entfernte Zugriff für gemeinsame Benutzer der Home-App deaktiviert wurde. Dies ist die ziemlich beschönigende Beschreibung für den Fakt, dass Apple den geteilten Zugriff eilends stilllegen musste - andernfalls hätten Angreifer nämlich die Möglichkeit gehabt, sich unautorisierten Zugriff auf Smart-Türschlösser, Garagentüröffner und viele weitere HomeKit-Geräte im Netzwerk zu verschaffen.Die genauen Details zur Sicherheitslücke sind nicht bekannt - man weiß daher nicht, ob diese von Hackern eventuell schon ausgenutzt wurde. Allerdings kursierten keinerlei Berichte darüber - zwischen Publikmachung der Lücke und der heutigen Behebung vergingen nur wenige Tage. Weitere Verbesserungen in iOS 11.2.1 dokumentiert Apple nicht. Aller Wahrscheinlichkeit nach beseitigte Apple also nur das geschilderte Sicherheitsproblem. Apples Support-Dokument, das sämtliche Sicherheitsupdates enthält, wurde noch nicht aktualisiert.Laden und installieren lässt sich die neue iOS-Version wie üblich via Software-Aktualisierung in den Systemeinstellungen von iOS oder bei verbundenem iPhone/iPad über iTunes. Auch wenn der App Store aus iTunes verschwand, Systemupdates können auf Wunsch immer noch über die Medienzentrale laufen.