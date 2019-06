Apple verliert Bieter-Kampf um J.J. Abrams’ Bad Robot

500 Millionen US-Dollar für Partnerschaft mit Abrams’ Prduktionsfirma

Trotzdem Abrams-Serie für Apple TV+?

Apple steht ein heißer TV-Herbst bevor. Zum Start des neuen Streaming-Services Apple TV+ wird das Unternehmen aus Cupertino Nutzern eine Reihe von Eigenproduktionen anbieten, die zum Teil auf hochkarätige Branchengrößen wie Steven Spielberg und Oprah Winfrey setzen. Auf die anvisierte Produktionspartnerschaft mit J.J. Abrams’ Unternehmen Bad Robot muss Apple dagegen verzichten. Abrams entschied sich The Hollywood Reporter zufolge für WarnerMedia als künftigen Medienpartner.J.J. Abrams schuf diverse Erfolgsproduktionen der letzten zwei Jahrzehnte, darunter Lost, Alias und Westworld. Die letztgenannte Serie entstand für HBO, einer Tochterfirma von WarnerMedia. Zudem führte er unter anderem Regie bei Star Trek (2009) und Star Wars: The Force Awakens (2015).Am Bieter-Wettstreit um Bad Robot beteiligten sich außer WarnerMedia und Apple auch Disney sowie Sony. Die Partnerschaft mit dem Abrams-Unternehmen kostet WarnerMedia laut Bericht rund 500 Millionen US-Dollar. Zu dem Deal zählen Filme, Serien, Shows, Computerspiele und anderer digitaler Content. Es ist nicht bekannt, für wie viele Jahre der Vertrag zwischen Bad Robot und WarnerMedia gilt. Ebenso wenig klar ist bislang, ob die Produktionsfirma exklusiv für Warner tätig ist oder in Einzelfällen weiterhin auch andere Anbieter beliefern darf.Der letztgenante Punkt ist interessant im Zusammenhang mit Apples Streaming-Angebot und inwiefern das Unternehmen aus Cupertino trotz des WarnerMedia-Abkommens auf Produktionen von Bad Robot zurückgreifen kann. Meldungen von vor einem Jahr zufolge entwickelte J.J. Abrams seinerzeit eine Serie für Apple. Der Titel lautete „Little Voices“. Bei der Mischung aus Comedy und Drama handele es sich um eine „Liebeserklärung an die vielfältige Musikalität New Yorks“, so Variety. Ob das auf 10 Episoden angelegte TV-Format trotz des Warner-Deals bei Apple auf Sendung gehen wird, bleibt abzuwarten.