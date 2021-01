Apples Quartalszahlen: Spektakuläre Ergebnisse erwartet

Enorme Zuwachsraten erwartet



Die Quartalsprognosen (Quelle: ped30.com

Es läuft rundum sehr gut

Am heutigen Abend verkündet Apple die Zahlen für das abgelaufene Quartal. Die Pressemitteilung erscheint normalerweise gegen 22:30 unserer Zeit, eine halbe Stunde später folgt dann die telefonische Pressekonferenz. Wie immer werden wir natürlich live berichten und alle wichtigen Aussagen zusammentragen. An der Börse ist man ziemlich gespannt, wie gut Apple in den drei Monaten Oktober, November und Dezember abschneiden konnte. Die Frage lautet weniger, ob es ein gutes Ergebnis war, sondern eher, wie hoch der Rekordumsatz ausfällt. Diverse Marktzahlen deuten nämlich darauf hin, dass Apple alle bisherigen Quartalszahlen mit Abstand in den Schatten stellt.Das Weihnachtsquartal des Vorjahres ging mit einem Umsatz in Höhe von 91,8 Milliarden Dollar einher. Was seinerzeit bereits ein Rekord war, dürfte diesmal geradezu verblassen. Errechnet man den Durchschnitt der Prognosen aller namhafter Marktbeobachter, so erwartet die Wall Street diesmal rund 104 Milliarden Dollar. Noch viel optimistischer sind andere Branchenexperten eingestellt, so zum Beispiel Gene Munster von Loop Ventures. Der alteingesessene Apple-Kenner geht sogar von mehr als 109 Milliarden Dollar aus. Lediglich ein Investmentanbieter sieht die Sache verhaltener – Piper Sandler rechnet als eines der wenigen Bankhäuser lediglich mit einem zweistelligen Milliardenumsatz.Den Stimmen zufolge sind vor allem drei Faktoren für die erwarteten Umsatzrekorde verantwortlich. Einerseits übertreffen die iPhone-Verkaufszahlen alle Erwartungen, zumal Kunden auch noch überdurchschnittlich häufig zu den teuersten Modellen greifen. Andererseits kann sich aber auch die Mac-Branche über nie gekannte Nachfrage freuen – und im Dienstesektor ging es wohl ebenfalls kräftig aufwärts. Dass es in mehreren Unternehmensbereichen so gut läuft, liegt unter anderem am starken China-Geschäft, so mehrere Marktbeobachter.