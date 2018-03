Apple und IBM: Bessere App-Entwicklung für Unternehmen

Unterstützung bei Entwicklung von Machine-Learning-Apps

Coca-Cola einer der ersten Kunden

Die Unternehmenspartnerschaft zwischen Apple und IBM wird ausgeweitet. Nachdem beide Firmen schon seit einigen Jahren gemeinsam iOS-Apps und dazugehörige Online-Infrastrukturen für Geschäftskunden entwickelt haben, kommt fortan ein neuer Dienst hinzu. Das „Watson Services for Core ML“ genannte Angebot stützt sich auf Künstliche Intelligenz. Es richtet sich an Drittentwickler aus dem Enterprise-Sektor, die eigene Apps mit Machine-Learning-Funktionen kreieren möchten.Der neue Service kombiniert die Fähigkeiten von IBMs KI-Unternehmensplattform Watson, mit der sich zum Beispiel Chatbots entwickeln lassen, und Apples Core-ML-Werkzeugen. Core ML ermöglicht es Entwicklern, Machine-Learning-Modelle in Apps für macOS oder iOS zu integrieren. Vor allem iPhone-Apps profitieren von der Technologie, da sie die Berechnung von Prozessen auf Endgeräten optimiert und es dadurch seltener nötig ist, bestimmte Kalkulationen auf externe Datencenter via Internet auszulagern.IBM sieht Watson Services for Core ML insbesondere als Vorteil für Anwendungen, die Außendienst-Techniker dabei unterstützen, Maschinen zu inspizieren. Firmen könnten Watson beispielsweise Bilder der jeweiligen Anlage zur Auswertung bereitstellen und daraus Erkennungsfunktionen für eine Smartphone-App gewinnen. Der Techniker vor Ort wäre dadurch mit seinem iPhone in der Lage, vor Ort das elektronische Equipment genauer zu begutachten und via Mobil-App etwaige Anomalien festzustellen.Die auszuwertenden Daten könnten lokal auf dem Smartphone verarbeitet werden. Somit entfiele die Notwendigkeit, Inhalte extra zu IBMs Cloud-Systemen zwecks Analyse schicken zu müssen.Coca-Cola zählt zu den ersten Kunden, die Watson Services for Core ML verwenden. Der Dienst ist zunächst gratis für Entwickler verfügbar, wird ab einem bislang nicht genannten Zeitpunkt aber kostenpflichtig werden.Apples Vice President of OS Product Marketing Brian Croll sieht großes Zukunftspotenzial im neuen Service-Angebot: „Unser gemeinsames Ziel mit IBM war immer, Unternehmen dabei zu helfen, neue Wege für die Art ihrer Arbeit zu finden. Wir hoffen, die Kombination aus Core ML und Watson Services wird die nächste Generation intelligenter Enterprise-Apps inspirieren.“