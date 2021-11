Apple überarbeitet Apple-ID-Verwaltungsseite mit neuem Design

Nach wie vor kein Zusammenlegen von Apple IDs

Aktuell noch ein paar Schwierigkeiten

Die Apple ID dient als Zugang zu allen Diensten des Konzerns: Diese dient zur Anmeldung bei iCloud, im App Store, bei Apple Music und auch beim Apple-Entwicklerportal. Auch sind hier die Zahlungsdaten für den Apple Online Store und weitere Apple-Dienste wie auch Informationen zur Wiederherstellung des Accounts im Falle eines Passwort-Verlustes hinterlegt. Ferner ist hier die Verwaltung der Geräte zu finden, auf welchen gerade die Apple ID genutzt wird.Apple hat nun die Verwaltungswebseite der Apple ID komplett überarbeitet – diese kommt in komplett neuem Design daher:Zuvor fanden sich fast alle Einstellungen bezüglich der Apple ID auf einer einzelnen Seite. Apple hat sich nun entschlossen, die Verwaltungsseite in Untersektionen zu unterteilen, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen:Die Überarbeitung des Apple-ID-Portals scheint aber nur das Design zu betreffen – neue Funktionen sucht man vergeblich. Vielerorts ist von enttäuschten Nutzern zu lesen, weil nach wie vor keine Möglichkeit besteht, vorhandene Apple IDs samt Einkäufen zusammenzulegen. Langjährige Apple-Anwender haben manchmal mehrere Apple-IDs – zum Beispiel für iCloud und den App Store. Leider erlaubt es Apple nach wie vor nicht, dass Anwender diese getrennten Apple IDs zu einer zu verbinden, um die Anmeldung bei Apples Diensten zu vereinfachen.Wer momentan die Apple-ID-Verwaltung besucht, wird unter Umständen mit einer Fehlermeldung begrüßt. Apple scheint noch ein paar Probleme mit der aktuellen Umsetzung zu haben, welche der Konzern mit Sicherheit in Kürze lösen wird.Meist genügt es, sich nach einigen Minuten erneut anzumelden – dann verschwindet meist der Fehler bei der Anmeldung. Ist man ständig von diesem Problem betroffen, sollte man auf jeden Fall noch einige Tage warten, bevor man den Apple-Support kontaktiert – außer man hat ein sehr akutes Problem wie zum Beispiel ein bekanntgewordenes Passwort.