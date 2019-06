"Mit Apple anmelden": Die Reaktion von Googles Produktmanager – Ärger und Lob

Apples Selbstdarstellung ärgert Google

Auch Selbstkritik bei Google

Dennoch (etwas) Lob für Apple

Auf der WWDC stellte Apple eine neue Funktion namens "Sign in with Apple" vor. Ähnlich wie die in vielen Apps und Angeboten zu findenden Buttons "Mit Google anmelden" oder "Mit Facebook anmelden" soll es darüber möglich sein, sich ohne Angabe von Nutzername und individuellem Passwort zu registrieren oder anzumelden. Für Diskussionen sorgte weniger das Feature an sich, sondern Apples Vorgabe, dass "Mit Apple anmelden" immer dann Pflicht ist, wenn in der App auch Google- oder Facebook-Login erforderlich ist. Googles "Product Management Director", Mark Risher, hat sich zu Apples jüngstem Schritt geäußert und eine durchaus differenzierte Analyse vorgelegt.Es habe ihn durchaus etwas geärgert, wie der Apple-eigene Login-Service vorgeführt wurde. Man habe den Eindruck gewinnen sollen, als verhalte sich lediglich Apple rein und anständig, wohingegen alle anderen verwerflich agierten. Diese Art der Darstellung gefalle ihm nicht, so Risher. Dass Apple sich aber in dieser Weise darstellen konnte, müsse auch bei Google zu Selbstkritik führen, denn offensichtlich habe man Nutzer nicht gut genug über "Mit Google anmelden" informiert.Google lege nur für den kurzen Augenblick der Authentifizierung ein Log an, das man aber für keinerlei andere Zwecke nutze – weder für Tracking noch für Werbung. Die Informationen werden an keine andere Stelle weitergeleitet und dienen nur dazu, dem Nutzer eine Aufstellung zu bieten, wo er sich eingeloggt habe. Gleichzeitig müsse man feststellen, dass einige Anbieter den Ruf der ganzen Branche gefährden. Ohne Facebook namentlich zu nennen, führt er Facebook-Skandale auf und beschreibt, wie bestimmte Aktionen der ganzen Tech-Branche Schaden zufügten. Das schlechteste Beispiel von allen sei leider, was jeder wahrnehme und dann zu generellem Misstrauen führe, so Risher.Allerdings hat Risher auch Lob für Apples Initiative übrig. Obwohl ihm die Selbstdarstellung Cupertinos missfällt – und er natürlich Google-eigene Produkte bevorzugt – gehe Apple dennoch einen wichtigen Schritt. "Sign in with Apple" gegenüber "Mit Google anmelden" zu bevorzugen sei immer noch besser als sich für jede App Nutzerkonten mit individuellen Passwörtern anzulegen. Die Technologie mache die Online-Welt auf jeden Fall sicherer und besser.