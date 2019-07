Anmelden mit Apple: OpenID Foundation kritisiert Cupertinos Sonderweg

Abweichungen vom Standard

Erhöhter Aufwand für Entwickler

"Unterschiede beseitigen"

Die OpenID Foundation begrüßt zwar Apples Vorhaben, mit "Sign in with Apple" eine sicheres und prinzipiell auf OpenID Connect basierendes plattformunabhängiges Login-Verfahren anzubieten. Gleichzeitig warnt die Stiftung vor einer proprietären Lösung. In einem offenen Brief an Apple erläutert die Organisation ihre Bedenken.In dem an Apples für Software-Entwicklung zuständigen Senior Vice President Craig Federighi gerichteten Schreiben zeigt sich die OpenID Foundation zwar grundsätzlich erfreut, dass der iPhone-Konzern für das Login-Verfahren prinzipiell auf OpenID Connect setze. Allerdings gebe es etliche Abweichungen vom Standard, wie eine Analyse von Apples Lösung ergeben habe. Beispielsweise unterstützt "Sign in with Apple" nicht das Verfahren "Proof Key for Code Exchange" (PKCE), was die Nutzer Sicherheitsrisiken aussetzen könnte.Der zumindest teilweise proprietäre Ansatz des iPhone-Herstellers reduziert nach Auffassung des Verwaltungsrats der OpenID Foundation darüber hinaus die Zahl der möglichen Dienste, bei denen man sich mit "Sign in with Apple" anmelden kann. Auch das setzt dem Schreiben zufolge die Nutzer erhöhten Sicherheitsrisiken aus und wirft Datenschutzprobleme auf. Als weiteres Problem betrachtet die OpenID Foundation den erhöhten Aufwand, welchen Apple den Entwicklern sowohl von OpenID Connect als auch "Sign in with Apple" aufbürdet.Die Stiftung, die für die Entwicklung und Standardisierung des dezentralen Authentifizierungsverfahrens OpenID zuständig ist, richtet daher mehrere Forderungen an Apple. Das Unternehmen solle die Unterschiede zwischen "Sign in with Apple" und OpenID Connect beseitigen und die Interoperabilität beider Verfahren sicherstellen. Außerdem möge Apple öffentlich erklären, dass das hauseigene Verfahren kompatibel zum Standard sei. Schließlich ruft die Stiftung den iPhone-Hersteller auf, ihr beizutreten. Ob Apple bereits auf das Schreiben reagiert hat, ist nicht bekannt.