Apple stellt Facebooks AR-Marketingchefin ein – baldiger Start des Headsets?

Facebooks AR-Marketingchefin abgeworben

Baldiger Marktstart des Apple-Headsets?

In den letzten Monaten überschlägt sich die Gerüchteküche mit Neuigkeiten zum Apple Augmented-Reality-/Virtual-Reality-Headset. Noch sind sehr viele Details unklar, doch Mark Gurman von Bloomberg wie auch der gewöhnlich sehr gut informierte Ming-Chi Kuo berichten, dass Apple eine Markteinführung für kommendes Jahr plant. Das Apple-Headset soll wohl autark funktionieren und keine Kopplung an einen Mac oder ein iPhone benötigen. Es wird gemunkelt, dass Apple Chips einsetzen wird, welche von der CPU-Leistung einem M1-Mac gewachsen sind.Als Bildschirme soll Apple den Gerüchten nach zwei 4K-OLED-Displays verbauen – ferner soll das Headset 6 bis 8 Kameras mitbringen, welche die Umgebung analysieren. Auch ein eigener App Store mit dedizierten Apps ist laut der Gerüchteküche in Vorbereitung.Wie Mark Gurman jetzt erfahren hat, soll Apple Andrea Schubert, Marketingchefin der AR-Abteilung von Facebook (bzw. jetzt Meta), abgeworben haben. Laut der Linkedin-Seite von Schubert arbeitete sie seit sechs Jahren für Facebook. Im Jahr 2014 kaufte Facebook das damalig erst zwei Jahre alte Unternehmen Oculus für 2,3 Milliarden Dollar und verschaffte sich so Zugang zum Virtual-Reality-Markt. Im vergangenen Oktober entschied sich Facebook, den Namen "Oculus" nicht weiter zu verwenden – alle VR- und AR-Produkte werden fortan unter dem neuen Namen "Meta" angeboten.Sollten die Informationen von Mark Gurman akkurat sein, könnte die Einstellung von Schubert auf einen baldigen Marktstart des Apple-Headsets hindeuten. Gerüchten nach könnte Apple das Headset bereits auf der Worldwide Developers Conference im Sommer 2022 der Öffentlichkeit präsentieren – und im Herbst oder Winter 2022 auf den Markt bringen. So würde Apple Entwicklern genug Zeit geben, Apps und Spiele für das neue Gerät zu entwickeln oder zu portieren.Allerdings könnte die erste Generation des Apple-Headsets sehr teuer werden: Gurman rechnet damit, dass Apple Preise um 3.000 Dollar aufrufen wird. Aber Apple soll Gerüchten nach bereits die zweite Generation planen – und diese soll sich auch preislich mehr an den Massenmarkt richten.