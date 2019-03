Apple startet Kooperation für mehr Nachrichtenkompetenz und kritisches Denken

Für eine freie Presse und florierende Demokratie

Bildungsverbund, um Informationen zu werten

Medienkompetenz für Kinder

Für die Bürger von morgen

Eine neue Initiative soll die Medienkompetenz und das kritische Denken fördern. Apple arbeitet dazu mit drei Non-Profit-Organisationen zusammen, die sich diese Werte auf die Fahnen geschrieben haben. Deren Programme in den USA und Europa seien überparteilich und unabhängig aufgestellt, gibt der iPhone-Hersteller in seiner Presseerklärung bekannt.Apples CEO Tim Cook bezeichnete „News Literacy Project“, „Common Sense“ und „Osservatorio“ als Organisationen an „vorderster Front“ im Bereich Nachrichtenkompetenz. Sie sei entscheidend für die Aufrechterhaltung einer freien Presse und einer florierenden Demokratie. Lauren Kern, Chefredakteurin von Apple News begrüßte die Zusammenarbeit mit den Worten: „Wir freuen uns, dass Apple diese wichtigen Organisationen dabei unterstützt, die nächste Generation darin zu schulen, wie man in einer immer komplizierteren Medienlandschaft nach gesicherten und zuverlässigen Informationen sucht.“Das News Literacy Project ist im US-Bildungssystem aktiv, um Lehrern und Schülern entsprechende Kenntnisse zu vermitteln. Alan C. Miller, Gründer und CEO von NLP betonte, man sei bestrebt die „nächste Generation mit den Fähigkeiten des kritischen Denkens auszustatten.” Sie soll am Ende erkennen können, welchen Nachrichten und Informationen man vertrauen könne und Werkzeuge kennenlernen, um informierte und engagierte Teilnehmer der US-Demokratie zu werden. 17.800 Pädagogen und 124.000 Schüler sind für das virtuelle Klassenzimmer „Checkoplogy“ von NLP registriert.Die Initiative „Common Sense“ (engl. für gesunder Menschenverstand) widmet sich der Unterstützung von Kindern und Familien beim Umgang mit digitalen Medien. Dazu hat die Organisation den „Digital Citizenship“-Lehrplan aufgelegt, der Schüler mit entsprechenden Gewohnheiten und Fähigkeiten ausstatten soll. Zusätzlich bietet Common Sense Tipps und Werkzeuge an, um sich in der Medienlandschaft mit klarem Verstand zu bewegen sowie die Welt der Medien zu hinterfragen. Den Lehrplan unterrichten mehr als 700.000 Lehrkräfte in über der Hälfte der US-Schulen.Die Organisation „Osservatorio Permanente Giovani-Editori” stellt die führende unabhängige Initiative für Medienkompetenz in Italien dar. Ihr Ziel besteht darin, junge Menschen zu mündigen Bürgern machen und ihnen zu helfen, kritisches Denken zu entwickeln. Das Osservatorio bildet dazu Lehrer aus, die ihren Schülern anhand hochwertiger Nachrichtenquellen vermitteln, wie diese zuverlässigen Journalismus und Fake News unterschieden können.