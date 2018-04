Apple präsentiert angeblich noch heute rotes iPhone 8

Goldenes iPhone X

Seit 11 Jahren gegen AIDS

Das iPhone 8 soll heute eine rote Version bekommen und damit ein (Product)RED werden. Das geht aus internen Papieren des US-Mobilfunkanbieters Virgin Mobile hervor, die MacRumors zugespielt wurden. Darin steht, dass das Charity-Modell zu Gunsten der Initiative Global Fund heute, mindestens aber diese Woche per Pressemitteilung angekündigt werden soll. Dabei bleibe unklar, ob es sofort verfügbar sein werde und erst später im April ausgeliefert werden könne.Der für gewöhnlich gut unterrichtete Bloomberg-Redakteur Mark Gurman twitterte auf Grund des Gerüchts, dass es in der Tat dieser Woche so weit sein könne.Im März 2017 kamen die (Product)RED-Versionen des iPhone 7 heraus. Es wird vermutet, dass Apple die 8er-Modelle auf Grund des Quartalswechsels erst ab April verkaufen will. Das dritte fiskalische Quartal Apples ist meist etwas schwächer als andere.Ein weiterer Bericht erwähnte ein goldenes iPhone X. Das Gerücht hatte besagter Gurman Mitte März aufgebracht. Auch vor dem Erscheinen des Modells erwähnten Berichte schon Blush Gold, doch die Farbe fehlte beim Launch. Es ist durchaus möglich, dass Apple alle neuen Farben gemeinsam in einer Mitteilung präsentiert.Apple unterstützt Global Fund mit (Product)RED-Produkten bereits seit 11 Jahren, auf einer eigenen Seite kann man alle Charity-Produkte sehen. Die Initiative finanziert weltweit Programme in erster Linie gegen AIDS, seit einigen Jahren auch gegen Tuberkulose und Malaria. Nach eigenen Angaben sind momentan 11 Millionen Menschen in HIV-Therapie über die Initiative.