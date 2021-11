Apple nennt Bestellfristen für Weihnachtsgeschenke

Bestellfristen für das iPhone

Bestellfristen für das iPad

Bestellfristen beim Mac

Bestellfristen bei AirPods, AirTags, HomePods und dem Apple TV

Rückgabe bis zum 8. Januar

An Geschenkideen mangelt es dem Apple Online Store nicht: Wer Produkte des US-Konzerns für Weihnachten kaufen möchte, kann selbstverständlich online auf das gesamte Sortiment zugreifen und sich diese per Gratis-Lieferung zustellen lassen. Wer für die Bescherung gewappnet sein möchte, darf sich allerdings nicht mehr zu viel Zeit lassen: Apple veröffentlichte Bestellfristen, die je nach Gerät und Modell zum Teil deutlich variieren – die jeweiligen Deadlines dürfen nicht überschritten werden, um eine Lieferung bis Weihnachten zu gewährleisten.Die Weihnachtstage stellen für viele eine organisatorische und logistische Herausforderung dar – schließlich gilt es, zahlreiche Geschenke fristgerecht zuzustellen. Bei Apple-Produkten kommt erschwerend hinzu, dass nicht alle Waren en masse vorrätig sind. Eine neue Sonderseite im Apple Online Store greift mögliche Geschenkideen auf – und listet sämtliche relevanten Bestellfristen detailliert auf. Entspannt sieht die Situation beim iPhone aus: Alle Modelle der aktuellen Baureihe sowie das iPhone 12 (mini) und das iPhone SE sind problemlos verfügbar – Bestellungen bis zum 22. Dezember gehen mit einer fristgerechten Lieferung einher. Einzig das iPhone 11 fällt aus der Reihe – Interessenten müssen bis zum 15. Dezember zuschlagen, sofern sie das Gerät unter dem Weihnachtsbaum sehen möchten.Beim iPad gibt es je nach Modell nennenswerte Unterschiede bei der Lieferung: Die 12,9 Zoll große Variante des iPad Pro scheint in großen Mengen vorrätig zu sein – Bestellungen bis zum 22. Dezember (ohne Gravur) beziehungsweise 21. Dezember (mit Gravur) stellen kein Problem dar. Das 11-Zoll-Schwestermodell sollte hingegen bis zum 8. Dezember geordert werden, beim iPad Air ist es gar der 1. Dezember. Wer Interesse an einem der neuesten Ableger der Apple-Tablets zeigt, muss sich sputen: Der 24. November markiert das Fristende für das iPad ohne Namenszusatz, beim iPad mini müssen Käufer bis zum 16. November tätig werden.Der Mac mini M1 sowie der 27" große iMac geben wenig Grund zur Eile, für das MacBook Air M1 sowie das 13" große MacBook Pro M1 nennt Apple den 17. Dezember als Ende der Bestellfrist. Für den iMac M1 müssen Bestellungen bis zum 8. Dezember erfolgen. Wenig überraschend ist Apples neues MacBook Pro besonders gefragt: Wer mit dem Kauf liebäugelt und eine Lieferung bis Weihachten wünscht, muss bis zum 1. Dezember auf „Bezahlen“ klicken.Bei allen Varianten von AirPods reichen Bestellungen bis zum 22. Dezember aus, es sei denn, der Käufer wünscht eine Gravur: In diesen Fällen rückt das Fristende einen Tag nach vorn. Für den HomePod mini und das Apple TV HD ist ebenfalls der 22. Dezember ausschlaggebend, beim Apple TV 4K müssen Bestellungen allerdings bis zum 1. Dezember bei Apple eintrudeln. Bei AirTags führt das Unternehmen den 8. Dezember als Deadline an.Wer nach Erhalt der Ware eine Rückgabe in Betracht zieht, muss sich übrigens nicht beeilen: Apple erweitert die Rückgabefrist, Retouren sind für die meisten der Produkte bis zum 8. Januar 2022 möglich. Ausgenommen von dieser Regelung sind vor allem Software-Downloads und Artikel, die mit einer Gravur versehen sind. Nähere Informationen finden Sie hier