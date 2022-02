Apple mit neuen Produktseiten zum iPhone 13 – und Tipps für bessere FaceTime-Anrufe

Neue Präsentation der iPhone-Features

Video arbeitet neue Features bei FaceTime-Anrufen heraus

Apples Produktmarketing ist nicht gerade für Dezenz bekannt: Das Unternehmen geht bei seinem Internetauftritt ausführlich und umfassend auf die Vorzüge seiner Geräte ein und untermalt die bereitgestellten Informationen vielfach mit kleinen Filmen sowie großflächigen Bildern. Dem iPhone 13 wurde nun eine neue Seite spendiert: In Deutschland, den USA, Australien, Großbritannien und einigen weiteren Ländern erhalten Nutzer nun eine neue Aufbereitung der Features. Für den deutschen YouTube-Kanal stellt Cupertino zudem Informationen für die neuen Mikrofon- und Kameramodi bei FaceTime-Anrufen bereit.Während Apple in einigen Ländern wie Kanada die alte Machart des Internetauftritts für das iPhone 13 beibehält, finden Interessierte hierzulande eine gänzlich neu gestaltete Seite vor: Einzelne Themenblöcke sind kachelartig mit Bildern aufgelistet, ein Plus-Zeichen in der rechten unteren Ecke liefert nähere Details zu den jeweiligen Features.Apple aktualisierte die Aufmachung der Produktseiten für das iPhone 13 (mini) sowie iPhone 13 Pro (Max) . Dabei geht der Konzern unter anderem ausführlich auf das ProMotion-Display und die verbesserten Akkulaufzeiten der Pro-Modelle ein. Im Rampenlicht stehen zudem die die IP68-Zertifizierung (Wasser- und Staubschutz), Ceramic Shield, 5G sowie der neue Kinomodus.Apples neuester etwa einminütiger Clip greift einige Verbesserungen für FaceTime-Anrufe auf – viele dieser Funktionen stehen jedoch auch bei anderen Apps zur Verfügung. Der Fokus liegt auf den aus iOS und iPadOS 15 bekannten Mikrofonmodi „Stimmisolation“ und „Breites Spektrum“. Auf diese Weise lassen sich entweder die Stimme oder Hintergrundgeräusche hervorheben.Ferner verweist Apple auf den Porträtmodus, welcher den Hintergrund eines Teilnehmers weichzeichnet und den von aktuellen iPads unterstützten Folgemodus. Das Unternehmen geht Schritt für Schritt auf die Aktivierung dieser Modi ein, sodass sich das Video auch für wenig technikerfahrene Nutzer eignet.