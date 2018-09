Apple macht in iOS 11 Werbung für iOS 12 – Tipps per Push-Nachricht

Wer sich näher für die Apple-Welt interessiert und zumindest gelegentlich eine der vielen Apple-Portale aufsucht, weiß seit längerer Zeit, dass im Herbst ein großes iOS-Update ansteht. Gleichzeitig gibt es natürlich auch die große Menge derer, die sich mit derlei Themen gar nicht befassen. Um auf das bevorstehende Software-Großereignis hinzuweisen, hat Apple jetzt mit der Bewerbung von iOS 12 begonnen. Wer die Tipps-App installiert und Benachrichtigungen aktiviert hat, erhält seit dieser Woche einen Hinweis von Apple. So informiert Apple die Nutzer darüber, dass iOS 12 "bald erscheint", nennt allerdings noch kein exaktes Datum. Dieses wird aller Wahrscheinlichkeit erst auf dem Apple-Event am Mittwoch verkündet.Seit drei Monaten beschreibt Apple die Funktionen aus iOS 12 bereits auf den eigenen Produktseiten, nun enthält auch die Tipps-App einen Überblick ausgesuchter Neuerungen. So hebt Apple unter anderem hervor, dass man bei iOS 12 stark an der Performance geschraubt habe und der Nutzer nahezu überall Verbesserungen spüren wird – dies komme vor allem zum Tragen, wenn man viel gleichzeitig erledigen wolle, so die Beschreibung.Außerdem stellt Apple die gruppierten Benachrichtigungen vor, bei denen einzelne Notifications nach den jeweiligen Apps sortiert sind. Dies soll die Anzeige übersichtlicher und kompakter machen und gleichzeitig erlauben, sich nur auf die gerade wichtigen Benachrichtigungen zu konzentrieren. Müsste man hingegen die unsortierte Liste durchgehen, so böte sich jede Menge Ablenkungspotenzial, da auch alle weniger relevanten Nachrichten gelesen werden. Die Funktion ist ein Teil der neuen Strategie, die Zeit am Smartphone effizienter zu verbringen und unter dem Strich mehr Raum für andere Aufgaben zu haben.Wie üblich passt Apple die Tipps-Benachrichtigung an das jeweilige Land sowie die eingesetzte Hardware an. Wer ein iPad verwendet, erhält daher Screenshots von einem Tablet. Bei iPhone-Nutzern kommen hingegen iPhone-Grafiken zum Einsatz. Momentan gibt es nur die beiden Themenbereiche – bis zur Veröffentlichung von iOS 12 wird Apple nun aber regelmäßig weitere Kapitel nachliefern.