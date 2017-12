Apple gibt watchOS 4.2 frei

Anstatt einen großes Update-Abend zu veranstalten, wie es in der Vergangenheit bei .x-Releases oft der Fall war, lässt Apple diesmal die Systemupdates nach und nach eintröpfeln. Am Samstagmorgen erschien iOS 11.2, gestern Abend dann tvOS 11.2 - und soeben tauchte die Benachrichtigung für watchOS 4.2 auf. Für den Mac gibt es aber wohl kein Update. Dies lässt sich an einer Aufstellung im Entwicklerportal ablesen. Dort ist watchOS 4.2 bereits unter "Releases" aufgeführt, macOS 10.13.2 High Sierra hingegen noch unter "Featured Downloads". Da Apple die Liste meistens auf einen Schlag aktualisiert, bedeutet dies, noch länger auf das macOS-Update warten zu müssen. Auf diese Weise konnte man auch gestern Abend erkennen, dass lediglich tvOS erscheint, jedoch kein weiteres Betriebssystem aktualisiert wird.Apple nennt in der Updatebeschreibung von watchOS 4.2 keine konkreten Verbesserungen. Bekannt ist allerdings, dass Apple Unterstützung für Apple Pay Cash hinzufügte. Der Dienst steht seit heute offiziell in den USA zur Verfügung und ermöglicht direkte Überweisungen zwischen Nutzern von Apple Pay. Die neue Version von watchOS bringt zudem zwei Fehlerbehebungen mit, wie schon in der Betaphase bekannt wurde. Automatisches Anmelden im iTunes Store funktioniert nun zuverlässig, außerdem korrigierte Apple ein Problem mit falscher Icon-Darstellung von Apps. Manchmal waren anstatt der App-Icons nur Platzhaltergrafiken zu sehen - allerdings ein eher selten auftretendes Problem.Laden und installieren lässt sich watchOS 4.2 wie immer über die Watch-App auf dem iPhone. Dort ist das Update im Menüpunkt "Allgemein" zu finden. Erforderlich ist, die Apple Watch mit einem kabellosen Netz verbunden und mindestens auf 50% aufgeladen zu haben. Falls dies nicht der Fall ist, verweigert der Installer die Arbeit. Die neue Version watchOS lässt sich auf allen drei Generationen der Apple Watch betreiben.