Apple gibt morgen die Quartalszahlen bekannt – welche Fragen diesmal besonders spannend sind

iPhone

Mac & iPad

HomePod

Sonstige Themen: Dienste, Watch und Co.

Morgen ist es wieder so weit und Apples Quartalskonferenz mit Bekanntgabe der zurückliegenden Umsatz- und Verkaufszahlen findet statt. Während der 1. Mai hierzulande ein Feiertag ist, arbeitet man in den meisten anderen Ländern ganz normal. Wie üblich blicken Branche und Börse mit großer Spannung auf die Veranstaltung. Apple verschickt die Pressemitteilung mit den Kennzahlen für das erste Jahresquartal normalerweise immer gegen 22:30 Uhr, die telefonische Pressekonferenz beginnt um 23 Uhr. Trotz des Feiertages ist MacTechNews natürlich wieder mit dabei und fasst alle wichtigen Geschehnisse zeitnah zusammen.Die spannendste Frage für Apples zweites Finanzquartal, das von Januar bis März 2018 reichte, ist diesmal das Abschneiden des iPhones in den Wochen nach Weihnachten. Dass nach dem Weihnachtsgeschäft erst einmal deutlich weniger Kunden Geld in teure Produkte investieren, überrascht keinen. Unter den Marktbeobachtern herrscht aber Unsicherheit, ob der alljährliche Einbruch Apple diesmal wesentlich stärker als sonst traf und die iPhone-Verkaufszahlen daher deutlicher in den Keller gingen. Die pessimistischen Berichte der letzten Wochen bezogen sich zwar auf das laufende Quartal, schon für den ersten Dreimonatszeitraum 2018 waren aber skeptische Stimmen zu hören.Während beim Mac keine Überraschungen zu erwarten sind, die letzten Modellneuerungen liegen bereits eine Weile zurück, muss sich zudem zeigen, ob der Abwärtstrend des iPads tatsächlich gestoppt ist. Nach mehrjährigen Rückgängen bot das letzte Jahr nämlich einen Hoffnungsschimmer.Wohl keine konkreten Aussagen trifft Apple wohl zum Absatz des HomePods, der ohnehin noch immer auf internationale Markteinführung wartet. Durchaus denkbar wäre aber, dass Tim Cook Details preisgibt, für wann der Verkaufsstart hierzulande geplant ist. Vor allem für Anleger spannend ist Apples Abschneiden auf dem chinesischen Markt. Lange Zeit sorgte vor allem China für immense Wachstumsraten – dies hat sich gewandelt, denn China wird für Apple mehr und mehr zum Problem.Apples Dienste-Sparte mit iCloud und Apple Music gilt inzwischen als Wachstumsmotor, dessen Umsätze konstant steigen. Erst vor einigen Tagen konnte Apple beispielsweise neue Rekorde für Apple Music bekanntgeben, die Zahl der Abonnenten liegt jetzt bei mehr als 40 Millionen. Verkaufszahlen der Apple Watch wird man höchstwahrscheinlich erneut nicht in Erfahrung bringen können – wohl aber Apples Standard-Erklärung, diese übertreffen die Erwartungen deutlich. In den vergangenen Jahren plauderte Apple auf Quartalskonferenzen oft recht freimütig über Pläne und Absichten. Die ein oder andere Überraschung ist daher nicht ausgeschlossen, beispielsweise zum Thema AR oder Künstliche Intelligenz.