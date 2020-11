Apple gibt iOS 14.2.1 frei – nur für iPhone 12

Die Neuerungen

Manche MMS-Nachrichten konnten nicht empfangen werden

Bei Hörgeräten mit dem Logo „Made for iPhone“ konnten beim Hören von Audio über das iPhone Probleme mit der Audioqualität auftreten

Der Sperrbildschirm reagierte unter Umständen nicht mehr auf dem iPhone 12 mini

OLED-Probleme anscheinend nicht gelöst

Apple hat soeben ein erstes Bugfix-Release für iOS 14.2 herausgegeben, welches nur für die neuen iPhone-Modelle zur Verfügung steht. Besitzt man kein iPhone 12, 12 mini, 12 Pro oder 12 Pro Max, wird das Update nicht angezeigt. Auch ein entsprechendes iPadOS-Update hat Apple bislang nicht veröffentlicht. Bei iOS 14.2.1 handelt es sich um ein reines Fehlerbereinigungsupdate ohne neuen Features. Der Download ist je nach Gerät rund 150 MB groß.Apple gibt in den Update-Notizen an, dass iOS 14.2.1 Fehler beim Empfangen von MMS-Nachrichten behebt. Ob hierunter auch die viel diskutierten SMS-Probleme fallen, ist bislang nicht bekannt. Außerdem will Apple diverse Probleme mit "Made for iPhone"-Hörgeräten behoben haben – die Tonqualität soll nun beim Einsatz eines iPhone 12 deutlich besser sein als vorher.In den letzten Tagen kamen diverse Berichte bezüglich Touch-Problemen beim iPhone 12 mini auf: Der Touch-Screen soll besonders im Sperrbildschirm nicht so reagieren wie erwartet. Apple scheint wohl ein Problem in der Software ausgemacht zu haben – mit iOS 14.2.1 soll der Sperrbildschirm zuverlässiger auf dem iPhone 12 mini reagieren. Es handelt sich also nicht um ein Hardware-Fehler wie zuerst vermutet, sondern anscheinend um einen Software-Bug.Hier der Original-Text der Update-Beschreibung zu iOS 14.2.1:Seit Erscheinen der iPhone-12-Modelle berichten manche Nutzer über Probleme bei der Bildschirmdarstellung von schwarzen Flächen. Anders als bei OLED-Bildschirm üblich produziert das iPhone 12 kein sattes Schwarz, sondern einen gräulichen oder grünlichen Schimmer. Ferner beschreiben manche Kunden ein sporadisch auftretendes Flackern. Apple gab heute bekannt, dass man die Probleme mit einem Software-Update ausmerzen will – doch iOS 14.2.1 scheint noch kein Fix für diese Probleme mitzubringen.