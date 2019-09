Apple gibt die neue Version der iCloud-Webseite frei

Zugriff auf zahlreiche Funktionen

Die Beta-Phase ist vorbei: Ab sofort steht iCloud.com allen Nutzern in der vor vier Wochen erstmals öffentlich gezeigten überarbeiteten Version zur Verfügung. Die neu gestaltete Webseite von Apples Cloud-Services zeigt sich jetzt unter anderem in einem schlichteren Design mit weißem Hintergrund.Ungeachtet des überarbeiteten Aussehens stellt Apple auf iCloud.com wie bisher den Zugriff auf die zahlreichen Funktionen des hauseigenen Cloud-Dienstes zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem die Kontakte und der Kalender, Fotos und iCloud-Drive sowie Notizen und Erinnerungen. Auch die Online-Versionen von Pages, Numbers und Keynote stehen auf iCloud.com bereit. Die Einstellungen allerdings haben ihr Icon verloren, sie lassen sich nun über einen Textlink direkt unterhalb der Begrüßung aufrufen.Wer über eine Apple-ID verfügt, kann iCloud.com nicht nur mit Safari auf macOS nutzen, der Service steht auch auf anderen Systemen wie etwa Windows und in alternativen Browsern zur Verfügung, beispielsweise Chrome oder Firefox. Mit einem iPad oder iPhone, auf dem noch iOS 12 läuft, ist der Zugriff per Browser allerdings nicht möglich, in diesem Fall werden lediglich die Funktionen "iCloud auf diesem Gerät einrichten", "Mein iPhone suchen öffnen" und "Freunde suchen öffnen" angeboten.Nutzer von iOS 13 sowie der Beta-Versionen von iPadOS und macOS 10.15 Catalina kommen bereits in den Genuss der überarbeiteten Erinnerungs-App. Auf Reddit berichten einige User zudem, dass die neue Version von iCloud.com ein wenig performanter sei als die bisherige. Allerdings scheint Apple bei der Umstellung noch mit Problemen zu kämpfen. In den vergangenen zwei Tagen kam es immer wieder einmal zu kurzzeitigen Ausfällen , diese dauern teilweise zurzeit noch an. Zudem stürzte die eine oder andere App bei unseren Tests gelegentlich ab. Es steht jedoch zu erwarten, dass Apple diese Schwierigkeiten in nächster Zeit in den Griff bekommt.