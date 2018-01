Apple gibt Dramaserie „See“ in Auftrag

Apple bereitet weitere TV-Serie vor

Apple forciert weiter den Aufbau eines hauseigenen Serien-Portfolios, das sich mit Konkurrenzangeboten von Netflix, Amazon Prime und Co. messen soll. Das jüngste vom Unternehmen eingekaufte TV-Serienprojekt heißt Deadline zufolge „See“. Inhaltlich geht es laut des Berichts um ein episches World-Building-Drama, das in der Zukunft spielt. Konkretere Details zur Handlung gibt es noch keine.Ebenso ist nicht nicht sicher, welchen Umfang Apple für plant . Voraussichtlich handelt es sich um eine Staffel, die aus acht Episoden besteht. Für das Drehbuch ist Steven Knight zuständig, der bereitsentwarf. Francis Lawrence übernimmt die Regie. Lawrence arbeite zuvor unter anderem bei den letzten drei Teilen der Reiheals Regisseur.Apple soll diversen Meldungen zufolge für dieses Jahr eine großangelegte Serienkreation vorbereiten und dafür ein Budget von über einer Milliarde US-Dollar vorsehen. Außer anarbeitet Apples Content-Abteilung auch an einem Weltraumdrama des Battlestar-Galactica-Schöpfers Ronald D. Moore, einer Neuauflage der Steven-Spielberg-Reihe, der Serienumsetzung des Romansund einem TV-Format mit Jennifer Aniston sowie Reese Witherspoon in den Hauptrollen. Hinzu kommt die Dokuserie, die sich der Architektur und dem Design außergewöhnlicher Häuser widmet.