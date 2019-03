Apple gibt 15% Bonus auf Guthaben – Aktion läuft nur für kurze Zeit

Wie sich das Angebot nutzen lässt

Um die "15 % Bonus"-Aktion zu nutzen, öffnen Sie zunächst den App Store auf iPhone oder iPad (zum Store: ).

Tippen Sie dann auf der Hauptseite des Stores auf Ihr Profilbild, um in die Accounteinstellungen zu kommen. Dort finden Sie unterhalb der Einträge "Käufe" und "Personalisierte Empfehlungen" einen Absatz mit Code- und Guthabenoptionen.

Tippen Sie auf "Guthaben zu Apple ID hinzufügen", um anschließend dann den Aufladebetrag auszuwählen.

Natürlich steht die Promo auch über den Mac App Store bzw. iTunes Store zur Verfügung.

Freie Betragswahl oder feste Optionen

Nur für wenige Tage hat Apple eine Aktion neu aufgelegt, die schon einmal kurz vor Weihnachten veranstaltet wurde. Während Apple normalerweise nie mit direkten Rabatten arbeitet, gibt es von Zeit zu Zeit Zugaben – so auch im aktuellen Fall. Erneut unter der Überschrift "Erhalte 15 Prozent Bonus, wenn du der Apple-ID Guthaben hinzufügst" laufend, können Nutzer ihr Store-Guthaben aufladen und dann von Apple einen Bonus erhalten. Allerdings gibt es wieder einen Maximalbetrag, denn mehr als 300 Euro kann man pro Account nicht aufladen. In einem Punkt unterscheidet sich die aktuelle Aktion von der Erstauflage: Während man vor Weihnachten nur einen einzigen Guthaben-Kauf durchführen konnte, sind diesmal auch kleinere Häppchen möglich. Dreimal 100 Euro waren damals nicht erlaubt, diesmal kann man sich aber auch mit einzelnen Buchungen an den Höchstbetrag herantasten. Hierzulande ist der Bonus übrigens höher als in Apples Heimatland, dort erhöht Apple nur um 10 Prozent.Apple bietet mehrere voreingestellte Optionen, erlaubt aber auch freie Betragswahl. Wer sich für 10 Euro entscheidet erhält 1,50 Euro an Bonus, bei 50 Euro sind es 7,50 Euro, bei 100 Euro schon 15 Euro. Angesichts des Limits von 300 Euro verschenkt Apple somit maximal 45 Euro. Neben Einkäufen von Filmen Musik oder Büchern lässt sich mit dem Guthaben natürlich auch ein Abo von Apple Music oder iCloud-Speicher bezahlen – oder auch Apples für dieses Jahr anstehende Medien-Flatrate, sollte diese hierzulande zur Verfügung stehen.