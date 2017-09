Apple fünftes Jahr in Folge wertvollste Marke der Welt

Einige haben sich sicherlich schon daran gewöhnt, doch sollte die Bedeutung nicht unterschätzt werden: Bereits das fünfte Jahre in Folge ist Apple die wertvollste Marke der Welt. Dies beschränkt sich nicht nur auf den IT-Bereich, sondern umfasst alle Märkte der Welt. Interbrand schätzt Apples Markenwert mittlerweile auf 184,2 Milliarden US-Dollar (+3%), womit der Abstand zum zweitplatzierten Google nun 42,5 Milliarden US-Dollar beträgt.Google ist mit 141,7 Milliarden US-Dollar (+6%) das einzige andere Unternehmen mit einem Markenwert über 100 Milliarden US-Dollar. Dahinter folgen Microsoft mit rund 80 Milliarden US-Dollar (+10%), Coca-Cola mit 69,7 Milliarden US-Dollar (-5%) sowie Amazon mit 64,8 Milliarden US-Dollar (+29%). Bei diesen fünf Top-Marken befindet sich einzig Coca-Cola in einem Abwärtstrend und hat mit einem Verlust des Markenbedeutung zu kämpfen. Handel und IT-Unternehmen konnten im Jahresvergleich hingegen starke Zuwächse verzeichnen.Dies geht Interbrand zufolge vor allem auf zwei Unternehmen zurück. Das mit Abstand größte Wachstum in der Markenbedeutung konnte das Social-Network Facebook hinlegen. Stolze 48 Prozent Wachstum konnte Facebook in der weltweiten Bedeutung hinlegen. Es könnte daher nur eine Frage der Zeit sein, bis Facebook in die Top-5 gelangt. Mit ebenfalls guten Wachstumswerten landet Amazon hinter Facebook, weil es den Markenwert um 29 Prozent steigern konnte.