Apple feiert 15-jähriges Product-(RED)-Jubiläum: Neue Website zeigt alle (RED)-Produkte und Spendenerfolge

Neue Website für (RED)-Produkte

270 Millionen US-Dollar gesammelt



Rote Zifferblätter für Apple Watch (Quelle: Apple) Rote Zifferblätter für Apple Watch (Quelle: Apple)

Apple bietet zusätzlich zu den "normalen" Varianten von iPhone, Apple Watch und Co. auch gesonderte Product-(RED)-Editionen diverser Artikel an. Das Unternehmen unterstützt damit die (RED)-Initiative, die sich für den weltweiten Kampf gegen AIDS und andere Krankheiten einsetzt. Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Zusammenarbeit zwischen Apple und (RED) hat das Unternehmen aus Cupertino eine neue Website für die in der Farbe Rot gehaltenen Produkte eingerichtet und verweist dort auf die bisherigen Spendenerfolge.Mit dem Motto "Das Ende von AIDS beginnt mit (RED)" fasst Apple die verfügbaren (RED) Produkte, das Ziel der Kampagne und die bisher generierten Spendengelder auf der dazugehörigen Website zusammen. Dem Unternehmen zufolge haben die Verkäufe von (RED)-Editionen lebensrettende Behandlungen für über 13,8 Millionen Menschen ermöglicht, die mit HIV infiziert sind. Da ein Teil des Verkaufserlöses der (RED)-Artikel an den Global Fund zur Unterstützung von AIDS-Programmen und der Bekämpfung von COVID-19 geht, tragen Kunden mit dem Erwerb der entsprechenden Produkte zum Erfolg der Initiative bei.Apple nennt zudem konkrete Zahlen: In den letzten 15 Jahren generierten das Unternehmen und (RED) demnach 270 Millionen US-Dollar für den Kampf gegen globale Pandemien. Wer an (RED)-Produkten interessiert ist, findet im Apple Store eine Fülle an Optionen. Außer diversen iPhone-Modellen und dazugehörigen roten Hüllen gibt es ebenso eine eigene rote Edition der Apple Watch Series 7 – inklusive farblich passender Armbänder. Als Besonderheit gibt es zudem neue rote Apple Watch Zifferblätter. Hinzu kommen Beats-Artikel wie Solo 3 Wireless und Pill+.Außer über den Erwerb der roten Apple-Produkte können Kunden auch direkt auf der (RED)-Website Geld spenden, um die Initiative zu unterstützen. Als besondere Aktion spendet Apple darüber hinaus bis zum 6. Dezember jeweils einen Dollar jeder Apple-Pay-Transaktion auf apple.com an den Global Fund.