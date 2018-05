Apple fällt auf Platz 4 der Fortune-500-Liste

Auf der Fortune-500-Liste, jährlich herausgegeben vom Fortune-Magazin , finden sich die 500 umsatzstärksten Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Apple ist seit 24 Jahren auch auf dieser Liste zu finden - Im Jahr 2010 noch auf dem 56. Platz, 2011 dann auf dem 35. Platz, 2013 bereits auf Platz 6 und 2014 wie auch 2015 auf Platz 5. 2016 landete Apple sogar auf Platz 3.Nun rutschte Apple aber auf den 4. Platz ab - nicht weil der Umsatz von Apple gefallen ist, sondern weil Exxon Mobil durch eine starke Umsatzsteigerung von Platz 4 auf Platz 2 kletterte. Unangefochtene Nummer 1 der Liste ist Walmart mit 500 Milliarden Dollar Umsatz, gefolgt von Exxon Mobile mit 244 Milliarden und Berkshire Hathaway mit 242 Milliarden Dollar. Hinter Apple (229 Milliarden Dollar Umsatz) findet sich auf dem 5. Platz die UnitedHealth Group mit 201 Milliarden Dollar.Schaut man bei den Unternehmen allerdings auf den Gewinn, ist Apple mit 48,3 Milliarden Dollar die Nummer 1, gefolgt von Berkshire Hathaway (44,9 Milliarden), Exxon Mobil (19,7 Milliarden) und Walmart (9,9 Milliarden).Fortune führt in dem Kommentar zur diesjährigen Liste an, dass Apples Potenzial, noch weiter nach oben zu klettern, von einem mittlerweile gesättigten Smartphone-Markt gehemmt wird. Nicht ganz zu unrecht: Das Smartphone hat sich mittlerweile selbst in Schwellenländern so weit etabliert, dass sich kaum noch neue Kunden finden lassen - die meisten Kunden ersetzen ältere Geräte. Der weltweite Smartphone-Markt sollte daher in den kommenden Jahren an der Stückzahl gemessen kaum noch Wachstumspotential bieten.