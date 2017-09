Apple erschwert mit High Sierra den Downgrade von macOS - Workaround

Mit macOS 10.13 High Sierra hat Apple nun Maßnahmen getroffen, damit Nutzer nicht mehr einfach über den Mac App Store auf eine ältere Version von macOS wechseln können. Bislang war es möglich, zu Testzwecken oder aus Kompatibilitätsgründen eine alte Systemversion in der Kaufhistorie des Mac App Store herunterzuladen. Mit dem neuen macOS 10.13 High Sierra wird dies aber verhindert, indem Apple veraltete Versionen von macOS ausblendet.Nutzer müssen daher selbstständig den Installer alter Systemversionen sichern und können sich nicht mehr auf Apples Bereitstellung im App Store verlassen. Alternativ gibt es aber noch einen Workaround, der allerdings mit Kosten verbunden ist und deswegen nur in Ausnahmefällen sinnvoll erscheint.Apple stellt im Entwicklerbereich alte Versionen von macOS und OS X bis hinunter zu 10.5 Leopard zu Testzwecken zum Download bereit . Um die Installationsdateien dort herunterladen zu können, ist allerdings eine kostenpflichtige Mitgliedschaft im Apple Developer Program notwendig, was mit 99 Euro im Jahr zu Buche schlägt. Ob ein Downgrade diese Kosten wert ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.