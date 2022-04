Apple eröffnet neues europäisches Testzentrum in Irland

Testzentrum ist mit modernster Technik ausgestattet

"Schlüsselinvestition" für die Region

Apples europäischer Niederlassung, die ohnehin seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Dependancen des kalifornischen Unternehmens zählt, kommt künftig eine noch größere Bedeutung zu. Der Konzern weitet seine Aktivitäten in der irischen Großstadt Cork im Südosten der Insel aus und eröffnete dort jetzt ein neues Testzentrum. Apple investierte mehrere zehn Millionen Euro in die neue Einrichtung, bei der es sich um die erste ihrer Art in Europa und die insgesamt dritte weltweit handelt.Angesiedelt ist das Test- und Entwicklungszentrum in einem ehemaligen Lagerhaus-Komplex, den Apple 2020 erwarb. Dieser befindet sich in der Nähe der Europazentrale in Cork. In den vergangenen zwei Jahren wurden die Gebäude im Inneren aufwändig umgebaut und an die künftigen Erfordernisse angepasst. Das Äußere und die grundlegenden Strukturen hingegen blieben nahezu unverändert, berichtet die Tageszeitung Irish Examiner . In Apples neuer Einrichtung werden mehrere hundert Ingenieure und Techniker Geräte des Unternehmens diversen Tests unterziehen und so unter anderem zu deren Weiterentwicklung beitragen. Im Vordergrund stehen dabei die Verbesserung der Haltbarkeit und Performance unter anderem von iPhones, iPads und Macs. Ausgestattet ist das Zentrum hierfür mit modernsten Anlagen, beispielsweise Computertomografen und Elektronenmikroskopen.Apple betrachte das neue Testzentrum als eine "Schlüsselinvestition" für die Region, sagte die für das Europageschäft zuständige Vizepräsidentin Cathy Kearney dem Irish Examiner. Man habe sich unter anderem für Cork als Standort entschieden, weil dort in den vergangenen 40 Jahren eine entsprechende Kompetenz aufgebaut worden sei. Zudem stehe in der Region bereits ein exzellentes Team zur Verfügung. Apple betreibt im Südosten Irlands bereits seit 2019 ein Forschungszentrum, das sich mit Künstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen beschäftigt. Derzeit sind dort 680 Mitarbeiter tätig, diese Zahl soll in den kommenden Jahren weiter steigen. Kearney sieht in dem neuen Testzentrum daher eine natürliche Erweiterung der Aktivitäten. Eine Herausforderung stelle allerdings die Gewinnung von Fachkräften dar, in diese Aufgabe werde Apple in den nächsten Monaten erhebliche Energien investieren müssen.