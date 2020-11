Viele Bilder: Apple feiert Jubiläum – 40 Jahre Europazentrale in Irland

Kameradschaft, Gemeinschaft und Wohltätigkeit



Apples Irland-Campus in den 1980er Jahren. Quelle: Apples Irland-Campus in den 1980er Jahren. Quelle: Apple



Apples Irland-Campus heute. Quelle: Apple Apples Irland-Campus heute. Quelle: Apple

Schülerprojekte und Umweltschutz

Apples Europazentrale in Irland zählt zu den wichtigsten Niederlassungen des Unternehmens außerhalb der USA. Mehr als 6.000 Mitarbeiter sind dort mittlerweile auf einem weitläufigen Campus-Areal beschäftigt. Dabei begann alles im Jahr 1980 ganz klein (für Apple-Verhältnisse). Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Apple-Sitzes in der Stadt Cork gibt das Unternehmen einen Einblick darein, mit welchen Projekten sich die Mitarbeiter des Unternehmens außerhalb ihrer eigentlichen Tätigkeit beschäftigen.Apple startete 1980 in Irland mit nur einer Produktionsstätte und 60 Mitarbeitern. In den darauffolgenden Jahrzehnten kamen AppleCare, Operations, Logistics und viele andere Teams hinzu, sodass sich die zunächst überschaubare Niederlassung nach und nach zu einem von Apples globalen Zentren entwickelte. Beispielsweise einige BTO-Baureihen des iMac werden in Irland zusammengesetzt („Assembled in Ireland“). Grainne Kenny gehört zu den Mitarbeiterinnen, die Apples Aufstieg in Irland verkörpern. Sie begann 1990 als 18-jährige Angestellte in der Fertigung und leitet heute ein Team von 20 bis 30 Ausbildern in der Produktion. Im Interview lobt Kenny vor allem die Kameradschaft und Gemeinschaft, die sie seit vielen Jahren in Cork erlebt.Produkttrainer Alvaro Porcel zeigt sich ebenfalls angetan vom Gemeinschaftsgedanken in Apples Belegschaft: „Es spielt keine Rolle, woher man kommt, welche Sprache man spricht oder aus welcher Kultur man stammt – bei Apple ist man sofort willkommen.“ Porcel setzt sich als Mitglied der Apple-Vereinigung Cork LGBTQ Diversity Network Association (DNA) für Vielfalt und Integration ein. Zudem organisiert er Freiwilligeneinsätze für die dortige Wohltätigkeitsorganisation „Age Action“, die Senioren kostenlose Technologiekurse anbietet. Ebenso setzt er sich für Apples Spendenprogramm in Cork ein, das seit 2015 über 400 Wohltätigkeitsorganisationen in Irland unterstützt. Für jede geleistete ehrenamtliche Stunde eines Mitarbeiters überweist Apple eine Geldspende an die jeweilige Organisation. Fast die Hälfte aller Mitarbeiter habe bereits daran teilgenommen, so Apple.Das Unternehmen ermöglicht außerdem Schülern, den Campus von Cork zu besuchen und Eindrücke zu gewinnen – und ihre Karriereplanung voranzutreiben. Auch erste Programmierkenntnisse werden von den Angestellten vor Ort vermittelt.Apple betont darüber hinaus den Umwelt-Fokus bei der Ausweitung des Campus. Wie alle Standorte wird die Niederlassung mit komplett sauberer Energie betrieben. 200 Sonnenkollektoren kommen zum Einsatz. Apple sammelt außerdem das Regenwasser von den Dächern, um es bei den Toiletten des gesamten Areals einzusetzen. Für die Zukunft kündigt Apple an, noch mehr Projekte für vielfältige Unternehmenskultur, Spendenprogramme und Umweltschutz durchzuführen.