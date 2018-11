Apple erläutert die "schwache" Prognose für das laufende Quartal

Der Dollarkurs

Und das iPhone XR

In den Monaten Juli, August und September konnte Apple hervorragende Ergebnisse erzielen, weswegen das Unternehmen wieder einmal ein Rekordquartal hinlegte. Aus der offiziellen Prognose geht hervor, dass man sich im vierten Jahresquartal aber eher auf moderate Daten einstellen sollte. Der Beginn des Finanzjahrs 2019 geht mit einigen wirtschaftlichen Unabwägbarkeiten einher, so Apples Finanzchef. Wie verwöhnt die Anleger angesichts Apples kontinuierlichem Wachstum und Überschreiten immer weiterer Rekordmarken sind, zeigt die aktuelle Vorwarnung. So geht Apple von "nur" 89 bis 93 Milliarden Dollar Umsatz im Weihnachtsquartal aus und fügt gleich eine Erklärung hinzu, warum es nicht mehr wird. Zum Vergleich: Selbst mit der pessimistischsten Einschätzung hätte Apple noch immer das Vorjahr übertroffen. Apple muss sich damit inzwischen einer Erwartungshaltung stellen, die normale Maßstäbe zu verlassen scheint.Luca Maestri führt aus, dass viele internationale Währungen gegenüber dem US-Dollar an Wert verloren haben. Dies allein schmälere Apples erwarteten Umsatz bereits um zwei Milliarden Dollar. Während Apple mit starkem Dollar zwar etwas günstiger einkaufen kann, sieht es beim Verkaufserlös genau anders herum aus. Noch ein weiterer Aspekt trägt allerdings dazu bei, dass Apple sich unterhalb einiger Markteinschätzungen bewegen wird. In den Wachstumsländern gebe es Zweifel an der gesamtökonomischen Stabilität – man könne daher nicht genau einschätzen, wie sich die Nachfrage in den kommenden Wochen entwickle.Das iPhone XR trage geringfügig zur etwas verhalteneren Prognose bei – durch die späte Markteinführung fehlen im Weihnachtsquartal mehrere Verkaufswochen. Dies gleiche sich zwar mit dem ersten Jahresquartal 2019 wieder aus, führe kurzfristig aber zu schwächeren Werten. Dennoch sei man insgesamt sehr optimistisch, denn Apples Lineup sei stärker denn je ausgestellt – welchen Geräten die Apple-Kunden aber Vertrauen schenken, wird man nicht mehr erfahren. Bekanntlich schlüsselt Apple ab nächstem Quartal keine exakten Werte mehr auf.