Apple entfernt Wordle-Clones aus dem App Store

Viele Clones im App Store

Download-Zahlen auf Twitter verkündet

Apple greift nach Berichterstattung ein

Oftmals sind auch sehr simple Spiele-Ideen erfolgreich und verbreiten sich rasant über Social Media. Wenn ein solches Spiel mit geringen handwerklichen Fähigkeiten in der App-Entwicklung nachzumachen ist, finden sich innerhalb von kürzester Zeit meist dutzende bis hunderte Kopien im App Store wieder. In Erinnerung geblieben ist hier beispielsweise Flappy Bird – ein sehr simples Spiel, welches aber im App Store und auf Google Play zu hunderten Nachahmern führte.Ähnlich verhält es sich mit Wordle : Bei dem als Webseite realisiertem Spiel muss der Nutzer ein täglich neues Wort bestehend aus fünf Buchstaben erraten – ein sehr einfaches Konzept. Das Spiel wurde mannigfaltig über Social Media verbreitet und erfreut sich hoher Beliebtheit – doch im App Store findet man von Entwickler Josh Wardle keine eigene App. Das Quiz steht im Original einzig und alleine als Webseite bereit – aktuell kostenlos und ohne Werbung.Suchte man Anfang der Woche im App Store nach "Wordle", wurde man schnell fündig. Dutzende Apps mit dem Wort "Wordle" im Titel fanden sich im App Store wieder – darunter: "The Wordle App", "Wordle 3D", "Wordle – The App", "Wordle!" und "Wordle – Daily Word Game". Einige dieser Apps waren kostenfrei, andere werbefinanziert und manche mit einem "Pro-Abo" für 30 Euro pro Jahr.Einer der Entwickler eines solchen Wordle-Clones gibt an, 5.400 Downloads in der Stunde im App Store zu erreichen – und bei dieser App handelt es sich noch nicht einmal um die App, welche unter den Top-3-Suchresultaten zu finden ist. Ein anderer Entwickler einer Wordle-Clone-App rühmt sich mit Sätzen wie "going to the fucking moon" und "make tons of fucking money" auf Twitter mit seinem Kopiererfolg.Nachdem in der Nacht die Berichterstattung über das dreiste Kopieren und Nutzung des Wordle-Namens in vielen Medien die Runde machte, schritt Apple nun ein: Innerhalb weniger Stunden verschwanden so gut wie alle Apps mit dem Wort "Wordle" im Namen aus dem App Store. Clones finden sich aber trotzdem noch unter anderen Namen im App Store wieder.Noch ist nicht bekannt, auf welcher Grundlage Apple die Apps entfernte. Wahrscheinlich geschah dies aufgrund des Namens "Wordle" – doch in den App-Store-Richtlinien findet sich auch ein Passus bezüglich Kopien wieder: "Kopiere nicht einfach die neuste, erfolgreiche App im App Store mit kleineren Änderungen und einem ähnlichen Namen und verkauf diese als deine eigene". Aktuell dürften nur die betroffenen Clone-Entwickler wissen, auf welcher Grundlage Apple die Apps aus dem Store entfernte. Normalerweise benachrichtigt Apple den Entwickler mit einer Begründung, wenn eine App aus dem Store entfernt wird.