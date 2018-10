Apple äußert sich zu gehackten iCloud-Accounts: Phishing-Opfer, auf China beschränkt

2FA aktivieren ist essenziell

Ohne vertrauenswürdiges Gerät geht nichts



Login auf einem vertrauenswürdigen Gerät Login auf einem vertrauenswürdigen Gerät

Apple hat sich zu den Berichten über gehackte iCloud-Accounts geäußert. In der Stellungnahme heißt es, man entschuldige sich für das daraus entstandene Ungemach, könne aber versichern, dass nur wenige Nutzer betroffen sind. Es handelt sich auch nicht um eine Sicherheitslücke in iCloud, über die Angreifer an Nutzer-Daten gelangen konnten, stattdessen fielen die Anwender auf geschickt konzipierte Phishing-Versuche herein. Apple erwähnt zudem, dass alle geschädigten Nutzer darauf verzichtet hatten, Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren und aus diesem Grund angreifbar waren. Dies machten sich die Hacker zunutze und entführten nicht nur den Account, sondern führten auch Transaktionen über Messenger-Bezahldienste der Anwender durch.Apple betont noch einmal eindringlich, wie wichtig es ist, den eigenen Account durch Zwei-Faktor-Authentifizierung zu schützen. Es wäre in diesem Fall nicht möglich gewesen, mit den via Phishing erbeuteten Nutzerdaten derlei Schaden anzurichten. Unbekannt bliebt, wie viele Accounts entführt wurden und wie hoch der finanzielle Schaden ausfiel.Im Gegensatz zu normaler Anmeldung via Nutzername und Passwort setzt Zwei-Faktor-Authentifizierung auf einen weiteren Schritt. Es müsste dem Hacker dann ein weiteres, vertrauenswürdiges Gerät vorliegen, über welches der Login bestätigt wird. Apple drängt Nutzer zwar seit einer geraumen Weile zur Nutzung dieser Login-Weise, allerdings gibt es noch eine große Zahl derer, die keine Umstellung vorgenommen haben.Der oben eingefügte Screenshot zeigt das Verhalten beim Login auf einem vertrauenswürdigen Gerät. Wären die Accountdaten jedoch auf einem anderen Mac oder PC eingegeben worden, hätte der Login nicht funktioniert – außer natürlich, der Angreifer erbeutet neben den Accountdaten auch noch das iPhone des Nutzers. Konfigurieren lässt sich das Verhalten unter iCloud.com in den Account-Einstellungen ("Apple ID verwalten", anschließend erneut die Login-Daten eingeben, danach 2FA aktivieren).