Apple äußert sich zu MagSafe und medizinischen Geräten – und empfiehlt Mindestabstände

Studien weisen auf Gefahren hin

Apple rät zu Mindestabständen

Nach dem Release des iPhone 12 (Pro) stand so manches Feature auf dem Prüfstand: Die Widerstandsfähigkeit des neuen Displays („Ceramic Shield“) wurde einer näheren Analyse unterzogen und Apples vollmundig angekündigte Funktion MagSafe war ebenfalls im Zentrum der Aufmerksamkeit – und ist es bis heute. Dank der im iPhone verbauten Magnete haftet entsprechend ausgestattetes Zubehör an der Rückseite der Geräte. Das Feature löste aber auch große Sorge bei Anwendern aus, die auf bestimmte medizinische Produkte angewiesen sind – denkbar ist die Gefahr von Interferenzen für lebenserhaltende Geräte wie Herzschrittmacher und Defibrillatoren. Apple äußert sich nun zu diesen Bedenken. Neue Studien legen einen Einfluss von MagSafe auf implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren (ICDs) nahe: Ein iPhone 12, das allzu nahe am Herzen eines Betroffenen platziert wurde, wirkte sich auf den Defibrillator aus – dieser quittierte in einer Untersuchung gar seinen Dienst. Die Untersuchungen wurden mit einem Modell des Herstellers Medtronic durchgeführt – inwiefern auch andere ICDs betroffen sind, ist nicht bekannt.Apple stellt zu diesem Thema ein Support-Dokument bereit – und hat dieses nun erweitert. Nach wie vor verweist das Unternehmen darauf, dass von einem größeren Risiko in dieser Sache nicht auszugehen sei: Der Passus fand sich bereits in der ursprünglichen Version des Dokuments. Allerdings relativiert Apple diesen Hinweis, indem ein neuer Absatz mögliche Gefahren aufgreift: Die Sensoren implantierter Herzschrittmacher und Defibrillatoren könnten bei engem Kontakt auf Funkeinheiten sowie Magnete reagieren. Apple weist Betroffene darauf hin, einen sicheren Abstand mit dem iPhone und MagSafe-Zubehör einzuhalten: Das Unternehmen erachtet einen Entfernung vom Smartphone zum medizinischen Gerät von mehr als 15 cm als sinnvoll. Wird das iPhone induktiv aufgeladen wird, erhöht sich dieser Abstand auf mehr als 30 cm. Apple verweist in diesem Zusammenhang auf das MagSafe (Duo)-Ladegerät, dessen Funkeinheit ebenfalls Interferenzen herbeiführen könne.