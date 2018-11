Apple Watch weiter Marktführer im Segment

10 Millionen-Marke geknackt

Wieder zurück auf der Bahn

Auch im dritten Quartal 2018 hält Apple die Spitze der Smartphone-Hersteller. Das Analyse-Institut Strategy Analytics hat die Verkäufe der Unternehmen hochgerechnet und dabei eine weiter steigende Nachfrage festgestellt. Auf Platz 2 findet sich zudem ein Hersteller wieder, der schon ins Straucheln geraten war.Insgesamt steigt der globale Markt weiter: Von sechs Millionen verkaufter Smartwatches im zweiten Quartal 2018 auf nun zehn Millionen. Dabei nimmt Apple mit geschätzten 4,5 Millionen Exemplaren mit weitem Abstand Platz 1 ein. Im Vorjahres-Quartal hatte der Konzern noch 3,6 Millionen Stück ausgeliefert. Den entscheidenden Faktor dürfte dabei das neue Apple-Watch-Modell spielen. Die Analysten sind der Meinung, dass die Series 4 dringend nötig war, um nicht stark abzusacken. Dennoch nimmt der Marktanteil ab: Während Apple im Vorjahreszeitraum noch 60 Prozent der Uhren verkaufte, sank die Quote nun auf 45 Prozent. Der Bericht betont dabei zwei Wettbewerber, die dabei sind, ihre Anteile aufzustocken: Samsung und Fitbit.Fitbit war im vergangenen Jahr ins Straucheln geraten und kommt nun mit den Smartwatch-Modellen "Ionic" und "Versa" massiv zurück in den Markt. Von einem Marktanteil nahe Null hat sich der Hersteller von Fitness-Trackern mit 1,5 Millionen verkauften Smartwatches direkt auf Platz 2 katapultiert. Das entspricht einem Marktanteil von 15 Prozent. Danach erst reihen sich Samsung (11 Prozent) und Garmin (8 Prozent) ein. Damit fängt sich Samsung: Die Koreaner haben seit vier Quartalen den ersten Zuwachs zu verzeichnen – dank aggressiver Werbung und verbessertem Hardware-Design. Im Gegensatz dazu läuft es bei Garmin nicht mehr ganz so rund, der Marktanteil fiel von 10 Prozent – das entspricht 20 Prozent Verlust. Speziell in den Bereichen Sport und Musik nehme die Konkurrenz durch Fitbit und Samsung zu und bisher habe der Schweizer Navigationssystem-Hersteller dem wenig entgegenzusetzen, schließen die Autoren ihre Analyse.