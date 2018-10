Jony Ive: „Die Apple Watch ist ein leistungsstarker Computer“

Der aufwendige Umzug des Design-Teams in den Apple Park

Apple hat dieses Jahr nicht nur zahlreiche neue Produkte auf der Agenda, sondern widmet sich auch dem groß angelegten Mitarbeiter-Umzug in das neue Hauptquartier des Unternehmens. Jony Ive spricht im Interview mit der Financial Times über die Herausforderungen des Arbeitsplatzwechsels. Zudem äußert sich Apples Design-Chef zu den Leistungsreserven der Apple Watch und zu der Verantwortung des Unternehmens für die Gesellschaft.Ives Design-Team gehörte zeitlich zu den letzten Abteilungen, die in die neue „Ufo“-Firmenzentrale Apple Park umzogen. Darauf angesprochen nennt Ive logistische Gründe: „Es war immer so geplant. Über 9.000 Mitarbeiter kann man nicht innerhalb eines Tages in ein neues Gebäude überführen.“ Der Umzug bedeute zudem einen großen Einschnitt für ihn selbst und die gesamte Design-Abteilung, da im alten Studio so viel passiert sei. Ive und sein Team entwickelten dort Prototypen der unterschiedlichsten Produkte, darunter der iPod und das iPhone.Ive trauert dem ehemaligen Hauptquartier aber nicht nach, da der Apple Park viel bessere Möglichkeiten der Zusammenarbeit verschiedener Teams und Bereiche biete: „Ich glaube, dass es so eine Situation noch nie gab. Industrie-Designer etwa befinden sich ganz in der Nähe von Schrift-Designern und Mitarbeitern, die sich um Prototypen kümmern. Auch Haptik-Experten sind nicht weit weg, was völlig neue Möglichkeiten des gegenseitigen Austauschs schafft.“Jony Ive verneint die Frage, ob die Apple Watch am besten als „Uhr“ beschrieben werden könnte: „Nein, es ist ein leistungsstarker Computer mit sehr hochentwickelten Sensoren, der ans Handgelenk passt.“ Mit der Apple Watch sei es ähnlich wie beim iPhone, das funktionell ebenfalls weit über die Features eines klassischen Telefons hinausgehe.Ive sieht Apple in der Verantwortung für die Produkte, die das Unternehmen vertreibt – auch nach dem Verkauf. Das Bildschirmzeit-Feature in iOS 12 etwa helfe Anwendern dabei, die Dauer ihrer iPhone-Nutzung besser im Blick zu behalten. Technologie-Unternehmen, die ihre soziale Verantwortung ernst nehmen, wollen alles Über die Implikationen und Konsequenzen herausfinden, die neue Produkte für die Gesellschaft bedeuten, so Ive.