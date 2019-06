Apple Watch mit Kamera? Apple tüftelt an Armband-Umsetzung

Kamera im Watch-Armband

Apple hat der hauseigenen Smartwatch seit dem Marktstart 2015 zwar mit jeder Modellgeneration viele neue Features spendiert, doch auf eine Kamera in der Armbanduhr müssen Nutzer weiterhin verzichten. Das Unternehmen aus Cupertino arbeitet einem neuveröffentlichten Patent zufolge aber nichtsdestotrotz an einer innovativen Kameralösung. Die dazu benötigte Hardware samt Objektiv soll nicht im ohnehin schon vollgepackten Uhrengehäuse integriert werden, sondern im Armband.Apple stellt bei der Entwicklung der Watch-Kamera zwei Einsatzszenarien in den Mittelpunkt: Fotos von der Umgebung und die Nutzung für FaceTime. Dazu sieht das Unternehmen ein Uhrarmband mit optischem Sensor vor, über das Anwender Bilder knipsen und Videochats starten können. Zudem biete das Feature eine Funktion, für das Nutzer zuvor auf ein iPhone angewiesen waren, so das Unternehmen im Patenttext . Die Kamera an der Apple Watch betont Apple entsprechend als weiteres Argument dafür, das iPhone öfter mal zuhause lassen zu können und unterwegs nur auf die Uhr zu setzen.Apple zeigt mehrere Entwürfe, darunter ein Loop-artiges Armband mit einer Kameraöffnung am Ende des Bandes. Die Rede ist zudem von möglicherweise zwei Kameraöffnungen – eine auf jeder Seite des Bandes. So ließe sich die Kamerafunktion schnell und einfach für Selfies oder Umgebungsaufnahmen umschalten. Andere Armband-Mechanismen könnten es ermöglichen, die Kameraöffnung direkt neben dem Uhrengehäuse zu platzieren.Features wie integrierte Magneten oder weitere Befestigungsmöglichkeiten bieten Spielraum für zusätzliche Positionieren der Kamera. Zum Auslösen zum Beispiel der Fotofunktion sieht Apple mehrere Möglichkeiten vor. Die Ideen reichen vom Drücken eines Knopfes oder des gesamten Armbands bis hin zu Sprachkommandos für Siri. Nutzer sollen die Kamera-Features so komfortabel wie möglich betätigen können.