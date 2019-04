Neue Standort-Bestimmung für iPhones: Apple-Patent beschreibt Location-Feature via Gassensoren

Nützlich, wenn GPS und Co. nicht verfügbar sind

Apple arbeitet an Gas-Warnmelder

Apple tüftelt an Möglichkeiten, die Standorterkennung von iPhones, iPads oder der Apple Watch zu erweitern. Außer via GPS, Wifi, Mobilfunk, Bluetooth und anderen Smartphone-Bestandteilen soll in Zukunft auch eine weitere Variante zur Bestimmung des Geräte-Standorts verfügbar sein. Konkret geht es im neuveröffentlichten Apple-Patent „Enhanced Location Detection Using Sensors Integrated In Electronic Devices“ darum, über die Erkennung von Umweltgasen in der Luft festzustellen, wo sich der jeweilige Anwender momentan befindet.Apple sieht die Gas-Messmethode als Notlösung für den Fall, dass die Umgebung des Anwenders weder GPS noch andere elektronische Signale wie Wifi zulässt. In besagten Ausnahmesituationen sei eine Alternative vonnöten, so das Unternehmen in der Patentbeschreibung . Für die Funktionsweise bestimmter Apps etwa würde schon die grobe Feststellung der Umgebung reichen, um Features bereitzustellen.Zwar wird über die genannte Methode keine exakte, adressbasierte Standortbestimmung wie über GPS möglich sein, doch trotzdem könnten zum Beispiel in iPhones integrierte Gassensoren interessante Geo-Features bereithalten. Das Apple-Gerät würde mit deren Hilfe etwa feststellen, ob der Nutzer sich innerhalb eines Gebäudes oder an der frischen Luft befindet. Auch weitere Spezifizierungen hinsichtlich der genauen Naturumgebung oder des jeweiligen Raums innerhalb eines Hauses sind denkbar.Die beschriebene Standort-Methode passt zu einem früheren Apple-Patent, das sich ebenfalls mit dem Erkennen von Gasen via Sensor befasst. Im Januar wurden Informationen zu einem Apple-Patent veröffentlicht, die einen Gas-Warnmelder beschreiben. Nutzer sollen so insbesondere auf gefährliche Stoffe in Gasform hingewiesen werden, die sich im Haushalt unbemerkt verbreiten. Vor allem für unsichtbare und geruchlose Gefahren ist das Feature gedacht. Kohlenmonoxid etwa zählt zu den lebensbedrohlichen Gasen, die sich in Wohnungen und Häusern ausbreiten können, ohne dass die Bewohner es mitbekommen.Die Einsatzbereich ist wegen der geringen Größe der Warnmelder vielfältig. Außer der Integration in HomeKit-Geräten sind auch Produkte möglich, die die Gesundheit des Nutzers überwachen, so der Patenttext. Theoretisch ließen sich die Gassensoren entsprechend auch im iPhone oder der Apple Watch verwenden.