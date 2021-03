Apple Watch auf Erfolgskurs: Cupertino baut Marktanteil deutlich aus

Apple klar auf Platz eins

CounterPoint: Apple Watch SE erzeugt Handlungsdruck für Konkurrenz

Während 2020 für viele Unternehmen ein überaus herausforderndes und schwieriges Jahr war, verzeichneten manche Branchen gar ein Umsatzplus: So stieg der Bedarf an Rechnern an, wovon nicht zuletzt Apple profitierte. Bei Smartwatches gestaltet sich die Lage jedoch etwas anders: So zeigen neue Zahlen von Counterpoint Research , dass die weltweit ausgelieferten Mengen dieser Wearables im Vergleich zum Vorjahr zurückgingen. Es handelt sich also um kein einfaches Marktumfeld für die Anbieter – und doch konnte sich der Marktführer auch weiterhin behaupten.Das Tortendiagramm zu den Marktanteilen der Smartwatch-Branche offenbart einen ersten Einblick – so weisen die von CounterPoint erhobenen Zahlen auf einen unangefochtenen Marktführer hin: Apple sicherte sich einen im letzten Quartal einen Anteil von 40 Prozent und vermochte diesen im Vergleich zum Vorjahresquartal um sechs Prozentpunkte auszubauen. Bei den Mitbewerbern ist weitgehend Stagnation zu beobachten: So erhöhte Samsung den Marktanteil um einen Prozentpunkt, Huawei muss sich hingegen mit acht Prozent des Kuchens zufriedengeben – 2019 waren es noch neuen Prozent. Bei Fitbit und BBK blieben die Anteile hingegen unverändert. Mit Blick auf die verkauften Einheiten für das gesamte Jahr 2020 zeigt sich, dass Apple im vergangenen Jahr knapp 34 Millionen Einheiten absetzen konnte. Erstaunlich: Trotz US-Sanktionen erhöhte Huawei die Menge der verkauften Smartwatches um 26 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 – insgesamt gingen 11,1 Millionen Uhren des chinesischen Herstellers an die Kunden.CounterPoint führt Cupertinos Erfolg vor allem auf die Apple Watch Series 6 sowie das SE-Modell zurück: Diese hätten sich im vergangenen Quartal zusammen 12,9 Millionen mal verkauft. Die Apple Watch SE habe aufgrund ihrer Preises eine Signalwirkung auf die Mitbewerber: Diese könnten sich veranlasst sehen, ähnlich bepreiste Smartwatches auf den Markt zu bringen und sich somit den Massenmarkt zu erschließen. Die Nutzungsstatistiken von Watchsmith kommen übrigens zu einem etwas anderen Ergebnis: Diese besagen, dass sich die SE keiner allzu hohen Nachfrage erfreut. Apples SE-Variante ist aktuell ab 299 Euro zu haben – und liegt damit 130 Euro unter dem Einstiegsmodell der Series 6. Apple Watch SE im Apple Online Store Apple Watch Series 6 im Apple Online Store