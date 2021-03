Nutzungsstatistik: Apple Watch SE schwächelt, Series 3 nach wie vor am beliebtesten

Nutzungsdaten von Watchsmith ausgewertet



Quelle: David Smith

Apple Watch Series 3 liegt an der Spitze

Apple Watch SE ist ein Platzhalter

Series 1 und 2 immer noch im Einsatz

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 3

Besitzer einer Apple Watch halten ihrem einmal gekauften Handgelenkscomputer offenbar ziemlich lange die Treue. Das wird unter anderem dadurch deutlich, dass weltweit nach wie vor sehr viele Exemplare der Series 1 und 2 aktiv genutzt werden. Bei der im vergangenen Herbst vorgestellten Apple Watch SE hingegen üben sich die Kunden in Zurückhaltung, das zeigt die Auswertung eines bekannten App-Entwicklers.David Smith bietet im iOS App Store unter anderem eine App namens Watchsmith an. Mit dieser können Nutzer der Apple Watch eigene Komplikationen gestalten, die je nach Tageszeit und individuellen Vorlieben die verschiedensten Informationen präsentieren. Für die Planung der Weiterentwicklung seiner Anwendung hat er sich jetzt genau angesehen, auf welchen Versionen der Apple Watch die App genutzt wird. Das Ergebnis seiner Analyse hat er auf Twitter veröffentlicht.An der Spitze aller aktiv genutzten Handgelenkscomputer aus Cupertino liegt Smiths Auswertung zufolge mit 26 Prozent die Apple Watch Series 3. Die bereits 2017 erschienene Uhr wird von Apple nach wie vor verkauft, sie ist mit Preisen ab 219 Euro das günstigste aller aktuell erhältlichen Modelle. Das derzeitige Flaggschiff Apple Watch Series 6 ziert hingegen lediglich 18 Prozent der Handgelenke. Weit abgeschlagen ist die Apple Watch SE, welche nur sechs Prozent aller Nutzer von Watchsmith tragen. Der ab 299 Euro erhältliche smarte Zeitmesser erfreut sich also augenscheinlich keiner allzu großen Beliebtheit bei den Kunden."Die Leute kaufen entweder die günstigste oder die beste Apple Watch." Mit diesen Worten zieht David Smith ein kurzes Fazit seiner Auswertung. Die Apple Watch SE könne man daher als Platzhalter betrachten, bis voraussichtlich im Herbst die Apple Watch Series 7 erscheine, folgert er. Unterstützt wird diese Auffassung durch die Werte der nicht mehr angebotenen Apple Watch Series 4 und 5; diese werden nach wie vor von 20 beziehungsweise 23 Prozent der Watchsmith-Nutzer getragen.Auf den letzten beiden Plätzen finden sich laut der Statistik von David Smith die bereits vor Jahren eingestellten Apple Watch Series 2 (vier Prozent) und Apple Watch Series 1 (drei Prozent). Legt man jüngst veröffentlichten Zahlen des Marktforschers Neil Cybart zugrunde, denen zufolge mehr als 100 Millionen Menschen eine Apple Watch tragen, sind somit weltweit immerhin noch sieben Millionen der zweiten und dritten Generation des Handgelenkscomputers aus Cupertino im Einsatz. Die erste Apple Watch taucht in David Smiths Statistik nicht mehr auf, da sie wegen der fehlenden Unterstützung von watchOS 5 nicht zu Watchsmith kompatibel ist.