Apple Watch: Solo Loop und Sportarmbänder in weiteren Farbvarianten verfügbar

Neue Farben beim Solo Loop ...

Quelle: 9to5Mac

... und dem Sportarmband

Wer eine Apple Watch sein Eigen nennt, kann aus einer Fülle an Armbändern wählen – Dritthersteller und Apple selbst bieten diese in unterschiedlichen Materialien und Farben an, sodass jedes individuelles Bedürfnis auf seine Kosten kommen sollte. Als Apple im September dieses Jahres die neuesten Modelle der Smartwatch (Series 6 und SE) vorstellte, legte das Unternehmen wie so oft auch mit neuem Zubehör nach: Das Armband „Solo Loop“ ließ sich in zwei Varianten mit jeweils sieben unterschiedlichen Farboptionen ordern. Wem das nicht reicht, sollte heute einen Blick in den Apple Online Store werfen.Das Solo Loop fällt im Vergleich zu den restlichen Armbändern ein wenig aus der Reihe: Es kommt gänzlich ohne Verschlüsse und Schnallen aus – umso wichtiger ist es, das Zubehör in der richtigen Größe zu kaufen. Apple klärt über die Größe sogar in einem Support-Dokument auf. Sieben Farben des Solo Loop hielt der Hersteller bislang für seine Kunden bereit – neben der Product-Red-Variante stehen alternativ auch Schwarz, Weiß, Zitruspink, Zyperngrün, Ingwer und Dunkelmarine zur Auswahl. Seit heute bereichern noch drei weitere Optionen das Sortiment: Interessierte haben die Wahl zwischen den Farben Nordischblau, Pflaume und Kumquat – bei der „Kumquat“ handelt es sich übrigens um eine Zwergorange.Die neuen Farbvarianten stehen sowohl beim 40-mm- wie beim 44-mm-Armband zum Kauf bereit – Interessenten an einem geflochtenen Solo Loop gehen hingegen leer aus und müssen sich weiterhin mit den fünf bekannten Farben begnügen. Dafür versorgt Apple auch das klassische Sportarmband mit den drei neuen Alternativen – auch hier halten die Farben bei beiden Größen Einzug in das Sortiment. Preislich kommen sämtliche Modelle in allen zur Verfügung stehenden Varianten jeweils auf 47,75 Euro. Am Solo Loop Interessierte sollten unbedingt die richtige Größe im Vorfeld ermitteln – indem sie beispielsweise den von Apple bereitgestellten Vordruck verwenden.Solo Loop im Apple Online Store: Sportarmband im Apple Online Store: