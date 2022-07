Apple Watch Series 8: Erstmals drei verschiedene Gehäusegrößen?

Ross Young: Apple Watch mit 1,99-Zoll-Display voraus

Großes Display für die „Rugged“-Variante der Uhr?

Im Herbst dieses Jahres steht aller Voraussicht nach die Vorstellung der Apple Watch Series 8 auf dem Programm. Die kommende Generation der Uhr aus Cupertino soll Gerüchten zufolge unter anderem die Körpertemperatur ermitteln können (siehe ) und außerdem über einen neuartigen Stromsparmodus verfügen. Der bekannte Leaker Jon Prosser prophezeit zudem, dass die künftige Apple Watch das „Flat-Edge“-Design erhält, welches auch iPhone 12 und iPhone 13 sowie iPad Pro prägt (siehe ). Zwei Analysten, die sich in der Vergangenheit als ziemlich treffsicher erwiesen haben, prognostizieren jetzt eine weitere Neuerung: Die Apple Watch Series 8 soll es in drei verschiedenen Größen geben.Ross Young von Display Supply Chain Consultants (DSCC) bekräftigte in einem Tweet seine bereits im Oktober vergangenen Jahres verkündete Einschätzung, Apple plane drei Varianten der Apple Watch Series 8. Er will nun in Erfahrung gebracht haben, dass die größte Ausführung der Uhr über ein Display mit einer Diagonale von 1,99 Zoll (5,05 Zentimeter) verfügt. Das teilte er in einer kurzen Antwort auf die Frage eines Twitter-Nutzers mit. Das Panel der großen Ausführung der aktuellen Apple Watch Series 7 mit 45-Millimeter-Gehäuse misst 1,901 Zoll (rund 4,83 Zentimeter). Sollte Young Recht behalten, beliefe sich der Zuwachs also auf etwa fünf Prozent. Zum Vergleich: Die 41 Millimeter große Ausführung der aktuellen Uhrengeneration aus Cupertino hat eine Displaydiagonale von 1,691 Zoll (knapp 4,3 Zentimeter).Jeff Pu von Haitong International Securities verfügt nach eigenen Angaben über Informationen, die Ross Youngs Prognose bestätigen. Das chinesische Unternehmen Luxshare Precision Industry werde exklusiv die Top-Variante der Apple Watch Series 8 mit Zwei-Zoll-Display für Apple fertigen. Das schreibt er in seinem jüngsten Bericht für Investoren, welcher MacRumors vorliegt. Zur möglichen Panel-Auflösung äußerten sich die beiden Analysten bislang allerdings nicht. Es ist möglich, dass es sich bei der prophezeiten dritten Ausführung der kommenden Uhr aus Cupertino um die erwartete „Rugged“-Variante für Sportler handelt, die Apple dem Journalisten Mark Gurman zufolge angeblich im Herbst dieses Jahres präsentiert. Für diese Annahme spricht, dass ein drittes „normales“ Modell mit lediglich um fünf Prozent gewachsener Displaydiagonale sich vermutlich nicht hinreichend von einem nur geringfügig kleineren Pendant unterscheiden würde.