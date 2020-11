Apple Watch Series 7 mit Blutdruckmessung? Markenanmeldung birgt Hinweise

Fokus auf Fitness: „Apple Watch Connected“

Wird bereits die Series 7 den Blutdruck messen?

Wer eine Apple Watch sein Eigen nennt, erspart sich so manchen Blick auf das gekoppelte iPhone: Nachrichten können angezeigt und Apps in ihrem mal mehr, mal weniger bescheidenen Umfang angezeigt werden. Allerdings spendiert Apple der Smartwatch vor allem eine Fülle an Funktionen, die den Anwender zu einem gesünderen Lebensstil animieren sollen: watchOS beinhaltet Features wie Atemübungen und Trainingsmodi, die Sportarten protokollieren und die gesammelten Daten optisch ansprechend in der Health-App des iPhones aufbereiten. Die Hardware muss mit dieser Entwicklung Schritt halten – so stattet Cupertino aktuelle Modelle mit einem Ein-Kanal-EKG sowie einer Sturzerkennung aus. Das Flaggschiffmodell, die Series 6, vermag sogar den Sauerstoffgehalt im Blut zu messen. Apple wird den Funktionsumfang der Watch gewiss noch erweitern – das nächste große Feature könnte die Messung des Blutdrucks sein.Mit „ Apple Watch Connected “ legte Cupertino ein Programm auf, das vor allem auf die Zusammenarbeit mit Fitnessstudios ausgelegt ist: So locken diese mit Boni, kostenfreien Kursen und Rabatten, wenn Kunden ihre Apple Watch für Workouts mitbringen – und vorher festgelegte Ziele erreichen. Apple hat sich den Namen des Programms natürlich markenrechtlich schützen lassen – der Eintrag im US-Marken- und Patentamt gibt Aufschluss über mögliche Funktionen, die das Unternehmen für die Zukunft plant.Die Waren und Dienstleistungen, die unter den Namen „Apple Watch Connected“ firmieren, sind zahlreich: Wellnessangebote und Beratungsdienste fallen ebenso darunter wie die Erfassung und Messung verbrauchter Kalorien sowie der Pulsfrequenz – und des Blutdrucks. In der Vergangenheit waren immer wieder Gerüchte aufgekommen, die eine Arbeit an einem solchen Feature nahelegen – Apple reichte bereits entsprechende Patentanträge ein. Die Nennung dieser Funktion in Zusammenhang mit der noch recht jungen Marke erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Apple zeitnah eine Watch veröffentlicht, die genau das bietet: So könnte bereits die Series 7 in der Lage sein, vor Bluthochdruck zu warnen. Bislang gibt es kaum Smartwatches, die das bewerkstelligen können – außerdem gelten die Ergebnisse dieser Uhren vielfach als recht ungenau.