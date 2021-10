Apple Watch Series 7: Nutzer beklagen fehlende App-Icons

Darstellung mit großen Lücken

Listen-Darstellung ebenfalls fehlerhaft

Die Series 7 ist der neueste Spross der Apple Watch – seit heute kommen viele Vorbesteller und schnelle Käufer in den Genuss der aktuellen Generation. Eines der Highlights der neuen Uhr ist zweifelsohne das Display: Es ist deutlich angewachsen und zeigt sich dank schmaler Bildschirmränder ungleich moderner als das Vorgängermodell. Das sieht nicht nur schick aus, sondern erweitert das Gerät auch funktional: So erlaubt die Series 7 die Einblendung einer vollwertigen Bildschirmtastatur. Außerdem erleichtert das Display die Navigation durch die Apps – sofern man diese findet: Ein Bug löst momentan bei einigen Besitzern der Smartwatch Irritationen aus.Die wabenförmige Anordnung von Anwendungen ist geradezu charakteristisch für die Apple Watch: Bereits sei der ersten Baureihe sorgt diese Darstellung dafür, dass der Nutzer die von ihm gewünschte App schnell auffinden und öffnen kann. Nun sorgt diese Benutzeroberfläche aber für Probleme: Der Entwickler James Thomson merkt auf Twitter an, dass einige Icons von Drittanbieter-Applikationen fehlen. Das Ergebnis sieht einigermaßen bizarr aus: Die restlichen App-Icons rücken nicht zusammen, stattdessen klaffen große Lücken zwischen den einzelnen Bildchen:Laut Thomson bestehe das Problem nicht im Xcode-Simulator. Auch scheint es nicht ausschließlich an watchOS 8 zu liegen: Die Series 6 und ältere Modelle weisen diesen Bug nicht auf. Nicht alle Besitzer einer Series 7 sind jedoch betroffen.Auch die Komplikationen sehen auf Thomsons Uhr sowie bei weiteren Betroffen recht sonderbar aus:Die Größen der App-Bildchen scheinen nicht auf das neue Display angepasst zu sein. Der Entwickler hofft, dass lediglich der App Store die falschen Icon-Größen für die Series 7 ausspuckt und sich das Problem damit serverseitig beheben lässt. Wer als Workaround zur Listen-Darstellung wechselt, wird ebenfalls nicht begeistert sein: Zwar blendet diese Anordnung die Namen der Anwendungen ein, die Icons fehlen jedoch weiterhin.