Apple Watch Series 7: Bild zeigt Display im Vergleich zum Vorgänger, Ladepuck aus Aluminium

Erste Bilder der Nike-Edition: Schmale Ränder beeindrucken

Aus für Plastik-Ladegerät

Die Veränderungen der Apple Watch Series 7 im direkten Vergleich zum Vorgängermodell fallen eher gering aus: Die Schnellladefunktion findet in ersten Tests bereits Erwähnung, außerdem mangelt es der neuen Baureihe an einer Schnittstelle, um Fehler auszulesen und die Software neu aufzuspielen (siehe hier ). Eine Neuerung sticht aber tatsächlich ins Auge: Das Display ist nun größer und sieht aufgrund der schmaleren Ränder weit moderner aus. Ein neues Foto zeigt den Unterschied eindrücklich. Außerdem wertet Apple den Ladepuck auch für die preiswertere Varianten der Uhr auf.Wer zu den ersten Vorbestellern der Series 7 zählt, erhält am Freitag die Uhr – Ausnahmen bestätigen aber die Regel: Neben ausgewählten Pressevertretern erhalten manche Kunden das Produkt bereits vor dem offiziellen Launch. Ein Freund des Journalisten Domenico Panacea wurde dieses Glück ebenfalls zuteil: Er durfte bereits heute seine Series 7 mit dem 41 Millimeter großen Bildschirm in der Nike-Edition auspacken. Bislang finden sich zum Nike-Modell keine Fotos im Internet – außerdem mussten sich die meisten Medienvertreter mit grünen und roten Varianten der Watch begnügen, die von Panacea geteilten Fotos zeigen hingegen die Farbe „Polarstern“.Besonders auffällig ist die neue Uhr im direkten Vergleich zur Series 6: Die Bildschirmränder sind auf ein Minimum reduziert worden, was das Erscheinungsbild deutlich moderner wirken lässt.Apple stellt übrigens exklusive Ziffernblätter für die neue Generaton der Uhr bereit, welche dem großen Display Rechnung tragen: Contour und Modular Duo. In einem Video sind diese in Aktion zu erleben.Der Ladepuck, welcher sich im Lieferumfang der Series 7 befindet, besteht neuerdings aus Aluminium und nicht aus Kunststoff. Bislang waren die Varianten aus Aluminium den hochpreisigen Versionen der Apple Watch aus Edelstahl und Titan vorbehalten. Nun kommt auch das günstigste Modell mit einem Alu-Gehäuse in den Genuss des hochwertigen Ladegeräts. Übrigens nahm Apple auch eine Änderung am Anschluss vor: Der USB-A- weicht endlich einem USB-C-Port.